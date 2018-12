Argentina, Messi vuole tornare in Nazionale per la Copa America

Ma dopo la fine della stagione, tutto lascia pensare al suo ritorno con l'Argentina come discusso già col presidente della Federcalcio Claudio Tapia , incontrato a Madrid durante la finale di Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors. Manca solo l'ufficialità ma l'Albiceleste sta per riabbracciare il suo numero 10.

L'inizio di stagione di Leo Messi sembra averci regalato nuovamente la Pulce dei tempi migliori: l'argentino sta guidando il Barcellona sia in campionato che in Champions League e dà l'impressione di volersi riprendere il trono di giocatore più forte del pianeta.

Secondo quanto raccolto da Marca, il numero 10 del Barcellona vorrebbe rientrare nell'Albiceleste in vista del torneo continentale. Manca dal Mondiale in Russia.

