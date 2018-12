Open Day per media e tifosi al nuovo White Hart Lane. Il manager degli Spurs ha detto che vorrebbe trasferirsi nel nuovo stadio il prima possibile una volta pronto.

Alberto Casella

Avrebbe dovuto essere pronto per la scorsa estate, in modo che ad agosto il Tottenham avrebbe potuto inaugurarlo con la prima partita interna. Ma che qualcosa non filasse del tutto liscio con il nuovo stadio degli Spurs era emerso in anticipo.

Tanto che la FA aveva concesso una prima dilazione e modifiche ad hoc nel calendario delle prime giornate della Premier League. Ma poi, quando da settembre i tempi erano slittati a fine anno e poi a febbraio era cresciuto l'imbarazzo.

Sul campo, tuttavia, la squadra non pare risentire dei continui rinvii - il Tottenham gioca i match casalinghi a Wembley ormai da 18 mesi - ha vinto le ultime sei partite in casa e si è arrampicato su su fino al secondo gradino della classifica.

Tottenham, dentro il nuovo stadio: Pochettino freme

Per rasserenare i tifosi, sconcertati e disorientati dai continui rinvii, il club ha deciso di aprire la struttura alla visita di sostenitori e media. Un Open Day importante, per dire: tranquilli, è davvero quasi pronto, intanto date un'occhiata e godetevelo. In effetti il nuovo stadio del Tottenham impressiona per imponenza, soluzioni all'avanguardia, comodità, estetica: tutto molto bello, ma quando si apre? Che cosa manca?

È quello che sembra chiedersi anche Mauricio Pochettino, il manager che ha riportato gli Spurs all'onor del mondo e che non vede l'ora di potersi trasferire nella nuova casa del Tottenham:

Per me è una gioia giocare ogni volta che possiamo a Wembley perché per me è uno dei migliori stadi del mondo. Ma nel momento in cui il nostro nuovo stadio sarà pronto, la mia opinione è di spostarci subito lì, perché giocare nel proprio stadio è la cosa migliore. Se potessi scegliere, vorrei trasferirmi immediatamente.

Il problema che sta impedendo l'utilizzo del nuovo White Hart Lane, che a una prima visita appare, oltre che magnifico, davvero pronto, sembra riguardi alcuni sistemi di sicurezza molto critici che sarebbero ancora da mettere a punto. Sarà, ma intanto Pochettino ha anche rivelato la preoccupazione al riguardo da parte del presidente Daniel Levy.

Il Tottenham però può consolarsi con i commenti dei tifosi, davvero entusiasti della nuova struttura. Sono stati migliaia a non volersi perdere l'Open Day, il privilegio di testare i sedili e girare nei corridoi, visitare le tribune e le caffetterie. Impressionato, un ragazzino col cappellino di Dele Alli ha detto:

È pazzesco, incredibile: sembra più un'astronave che uno stadio!

A scanso di equivoci, comunque, il club ha già notificato al Manchester United che il loro match del 13 gennaio andrà in scena a Wembley. La partita casalinga successiva è contro il Newcastle il 2 febbraio, ma fonti interne ammettono che è molto più probabile che l'apertura ufficiale venga spostata più avanti nello stesso mese.