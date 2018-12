Il tecnico nerazzurro alla vigilia dell'ultima sfida dell'anno in casa del "suo" Empoli torna a esprimersi sulla partita di Napoli e sugli episodi di razzismo che l'hanno contraddistinta.

di Simone Cola

Superato il Napoli grazie al gol nel finale di Lautaro Martinez, l'Inter terza in classifica in Serie A torna a giocare con l'obiettivo di chiudere al meglio un 2018 che ha visto la squadra nerazzurra tornare finalmente a disputare la Champions League ma anche patire un'eliminazione amara ai gironi e che se poteva essere preventivabile in agosto è rimasta comunque sullo stomaco di dirigenza e tifosi per le modalità con cui si è concretizzata.

D'altra parte, però, l'Inter è un club sicuramente in crescita: terza forza della Serie A, con un rassicurante margine di +7 sulla quinta in classifica, a livello societario ha goduto dell'arrivo di Beppe Marotta e per quell che riguarda il campo, nonostante un gioco che stenta ancora a decollare, i nerazzurri sembrano aver trovato coesione a livello di gruppo e il carattere per affrontare qualsiasi avversario senza paura.

Ultimo impegno di questo 2018 per gli uomini allenati da Luciano Spalletti è l'Empoli 16esimo in classifica, che attende l'Inter tra le mura amiche dello stadio intitolato a Carlo Castellani e sogna uno sgambetto che Icardi e compagni devono assolutamente evitare per dare continuità alla vittoria contro il Napoli e lanciarsi con decisione in un 2019 che nelle intenzioni di tutti dovrebbe segnare un nuovo step di crescita per la Beneamata.

Serie A, Spalletti: "Le cose non si cambiano con un gesto"

Inevitabile per Luciano Spalletti cominciare la conferenza stampa che precede la trasferta di Empoli tornando sui fatti accaduti durante Inter-Napoli, i cori razzisti che hanno colpito Koulibaly.

Penso sia corretto partire da una posizione di condanna, la mia, senza se e senza ma. È giunto il momento di dire basta a quelli che sono cori di razzismo, discriminatori, a quello che può essere inneggiare a tragedie come Heysel o Superga. Basta alle prese di posizione di fischiare un allenatore o un giocatore per tutti i 90 minuti, basta all'odio nel calcio, questa è la cosa fondamentale.

L'atteggiamento dell'Inter, sottolinea il tecnico nerazzurro, è chiaro a tutti e scritto persino nel suo nome. Ma la partita contro il Napoli è stata anche altro, per quanto visto in campo. La squalifica del campo per due giornate viene accettata dall'allenatore e dalla società.

Era tanto che si diceva di partire e partiamo, ma non entro nel merito della sentenza anche perché va a colpire l'80-90% delle persone che hanno deciso di venire allo stadio in quel giorno per divertirsi, è una cosa ben diversa da come viene utilizzato lo stesso evento da certe persone o certi gruppi. L'educazione della squadra. dell'Inter, si è vista durante la gara, è scritta del resto nell'atto costitutivo: noi siamo l'Internazionale, noi siamo fratelli del mondo. Ma la partita è stata anche altro e non è giusto ridurla soltanto a certi episodi.

Spalletti lancia anche un monito rivolto a chi forse finisce con il dare troppa importanza a certi personaggi e a certi cori e rivendica ancora una volta la prestazione dei suoi uomini contro quella che rimane la seconda forza della Serie A.

Il risultato della partita secondo me non ha niente a che vedere con gli episodi avvenuti sugli spalti. E stiamo attenti, perché sostenere il contrario significa riconoscere presunti meriti a chi si comporta così, riconoscere che può influire sul risultato. La partita si è giocata su livelli importanti, con il gradimento di 65mila persone, ho sentito tanti applausi e se guardiamo agli episodi non trovo nessun segnale su come possa essere finita com'è finita a causa esclusivamente di quanto avvenuto in campo.

C'è il modo di rispondere anche al sindaco di Milano Sala, che aveva chiesto all'Inter di far indossare la fascia di capitano a Asamoah per dare un segnale.

La proposta del sindaco Sala di dare la fascia di capitano a Asamoah? Se servirà esprimere comportamenti lo faremo, ma è nel lungo termine che noi agiamo, non con gesti simbolici. Il nostro capitano ha fatto vedere nel finale di partita quella che è la nostra idea su certi episodi e certi comportamenti. Le cose non si cambiano con un gesto, ma con il continuo impegno quotidiano, che ripetuto e continuato nel tempo diventa la normalità. Serve un impegno costante, altrimenti diventa difficile andare a modificare certi comportamenti o a delineare davvero un cambiamento. Ed è quello che faremo vedere da qui in avanti. Fermarsi per gli ululati razzisti potrebbe essere una soluzione per il momento, ma è necessario fare qualcosa di diverso. Sono tanti gli episodi accaduti, non solo Koulibaly, che ha avuto il nostro sostegno e siamo andati a dirglielo. Siamo al suo fianco come siamo al fianco di quelli che vengono bersagliati, tutti, perché non va bene neanche offendere un giocatore o un allenatore per 90 minuti. Questo va affiancato a un comportamento da uomini di sport in campo in ogni occasione.

"Empoli per me vuol dire tanto. Non sarà facile"

Contro l'Empoli potrebbe tornare titolare, dopo aver scontato la sospensione punitiva inflittagli dalla società, Radja Nainggolan.

Nainggolan torna a disposizione e valuterò il suo utilizzo fin dal primo minuto anche perché dei cambiamenti andranno fatti anche a causa della stanchezza derivante dall'impegno contro il Napoli di pochi giorni fa. Radja fa parte del gruppo e rientra tra gli uomini che sto valutando.

Una gara, quella che attende i nerazzurri in Toscana, che per Luciano Spalletti significa molto. Una partita speciale per chiudere un 2018 tutto sommato positivo.

L'Empoli è diventato negli ultimi 25 anni un po' la culla del calcio. È grazie alla cultura di chi ci lavora che vengono lanciati moltissimi giovani che lì possono esprimersi al meglio, e questo la dice lunga su quale sia quel tipo di ambiente. Empoli per me ha rappresentato i primi chilometri nel calcio che mi sono fatto, ci torno sempre volentieri perché mi racconta sempre qualcosa di nuovo tornare in quella città, in quello stadio. Lì ho tutti gli amici, la famiglia, le mie cose, sono affezionato a quel posto lì ed è chiaro che giocare contro di loro in questo momento non sarà un compito facile. Sono una squadra compatta e organizzata, Iachini l'ho avuto come calciatore e adesso da allenatore so cosa può dare, conosco quel carattere di chi non molla mai. Come contro il Chievo se non saremo bravi a esprimerci al meglio diventerà una partita complicata.

La sfida contro il Napoli ha dato indicazioni positive per l'atteggiamento, ma Spalletti avverte: non bisogna legare necessariamente la prestazione al risultato e viceversa.