Riuscito l'intervento a cui si è sottoposto il colombiano al ginocchio sinistro: dovrà restare lontano dai campi di gioco per 3 mesi, saltando così gli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid.

0 condivisioni

un'ora fa

Massimiliano Allegri perde Juan Cuadrado. Il giocatore colombiano era ai box per un infortunio al ginocchio sinistro rimediato nella partita di Champions League giocata a Berna contro lo Young Boys e sembrava che la terapia conservativa stesse dando i suoi frutti. E invece oggi la Juventus ha comunicato che "è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea".

L’intervento è stato eseguito a Barcellona dal dottor Cugat ed è perfettamente riuscito. Ora Cuadrado inizierà subito la riabilitazione e dovrebbe tornare in campo tra circa tre mesi. Salterà quindi il doppio confronto contro l'Atletico Madrid valido per gli ottavi di Champions League in programma il 20 febbraio (al Wanda Metropolitano di Madrid) e il 12 marzo (all'Allianz Stadium di Torino).

Ad oggi Cuadrado ha collezionato 16 presenze, 1 gol e 4 assist. Allegri spera di recuperarlo il prima possibile per averlo nello sprint di fine stagione. Servirà tutto l'aiuto possibile per raggiungere la Champions League.