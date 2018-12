Continuano a piovere reazioni dopo quanto accaduto durante Inter-Napoli, big match della 18esima giornata di Serie A. Sui vergognosi cori e ululati rivolti a Kalidou Koulibaly da una parte dei tifosi presenti a San Siro, si è espressa anche la Uefa, insieme alla Federazione internazionale dei calciatori professionisti.

Koulibaly è stato bersagliato da cori razzisti che, nonostante i numerosi avvisi dello speaker, sono continuati incessantemente. Inoltre, sembra che lo staff tecnico del Napoli avesse già portato all'attenzione del direttore di gara i cori razzisti. Entrambe le organizzazioni sono del parere che i cori razzisti verso Koulibaly, che ha lasciato il campo per doppia ammonizione, siano inaccettabili e non debbano trovare posto nel calcio. FIFPro e UEFA sostengono le autorità calcistiche italiane in qualsiasi ulteriore misura che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi, per cui FIFPro e UEFA hanno una politica di tolleranza zero

