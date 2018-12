Spalletti torna dove ha mosso i primi passi come allenatore e intende dare continuità alla squadra reduce dalla vittoria sul Napoli. Iachini e i suoi decisi a vendere cara la pelle.

un'ora fa di Simone Cola

L'Inter terza in Serie A cerca conferme dopo la rocambolesca e importante vittoria ottenuta nell'ultima giornata contro il Napoli. Una prestazione, quella dei nerazzurri, che come ha sottolineato il tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa è passata purtroppo in secondo piano a causa dei lunghi discorsi legati ai cori razzisti intonati all'indirizzo di Koulibaly, all'espulsione di quest'ultimo e poi ancora per via della morte di Daniele Belardinelli negli scontri avvenuti prima della gara.

Inevitabilmente certi discorsi hanno spostato l'attenzione da un risultato importante che oltre a confermare l'Inter come terza forza della Serie A in corso di svolgimento rappresenta anche il riscatto di una squadra che nelle ultime settimane aveva accusato alcuni passaggi a vuoto tra cui l'amara eliminazione da una Champions League dove nonostante un girone difficile i nerazzurri erano arrivati a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale.

La vittoria contro il Napoli dovrà però essere seguita da una conferma sul campo di un Empoli in piena corsa per una salvezza che è l'obiettivo stagionale dei toscani, passati in corso d'opera dalla gestione di Aurelio Andreazzoli a quella di Beppe Iachini e che sul proprio campo rappresenta sempre un ostacolo insidioso. Luciano Spalletti torna nel luogo in cui ha avuto inizio la sua fortunata carriera di allenatore con un solo risultato a disposizione, una vittoria che però è tutt'altro che scontata.

Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Inter

Senza gli squalificati Di Lorenzo e Krunic Iachini potrebbe optare per il 4-3-1-2 al posto del 3-5-2, che però sembra ancora il modulo favorito per la sfida contro i nerazzurri: in questo caso il tecnico dei toscani si affiderà al consueto trio di centrali composto da Veseli, Silvestre e Rasmussen al posto dell'acciaccato Maietta e sostituirà gli assenti con Untersee esterno destro e Acquah nel mezzo. In attacco accanto al bomber Caputo agirà La Gumina, con Zajc che potrebbe agire dietro le punte in caso di difesa a quattro.

Tre dubbi, uno per reparto, per Luciano Spalletti. Nel consueto 4-3-3 pronto a trasformarsi in fase offensiva in un 4-2-3-1 in ballottaggio Vrsaljko e D'Ambrosio per il ruolo di terzino destro, Borja Valero e Gagliardini per un posto in mediana al fianco di Vecino - che sostituirà lo squalificato Brozovic - e il ritrovato Nainggolan che insidia Joao Mario per ricoprire il ruolo di trequartista atipico. In attacco Politano e Perisic dovrebbero essere sicuri del posto e affiancheranno capitan Icardi centravanti, con Keita pronto a subentrare a partita in corso.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Untersee, Traorè, Bennacer, Acquah, Pasqual; Caputo, La Gumina.

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Gagliardini, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

Dove vedere Empoli-Inter in TV e streaming

Empoli-Inter, valida per la 19esima giornata di Serie A, andrà in scena alle 15 di sabato 29 dicembre allo stadio Carlo Castellani di Empoli e sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di Roma. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky per i suoi abbonati sui canali 201 e 256 del satellite e sul canale 372 del Digitale Terrestre. Possibilità per i clienti Sky di seguire la gara anche in streaming su PC, tablet e smartphone grazie all'app Sky Go.

1x2: le quote dei bookmakers

Inter ampiamente favorita: il blasone dei nerazzurri si traduce in un segno 2 quotato a 1,5 con l'X a 4,5 e una vittoria dell'Empoli che varrebbe 6,5 volte la quota scommessa. La partita dovrebbe regalare diversi gol e ciò si evince dalle quote relative all'Under/Over 2,5, rispettivamente fissate a 2,30 e 1,55.

Per quanto riguarda il risultato esatto quote identiche per 0-1, 1-2 o 0-2: indovinare questi risultati vale 8,5 volte la quota giocata, mentre l'1-3 e lo 0-3 sono quotate a 11 e 12, meno comunque dell'1-0 per i toscani che vale 20 volte la cifra investita. Ovviamente favoriti gli attaccanti nerazzurri sul primo gol: Icardi a 4,5, Perisic e Politano seguono a 7 come Lautaro Martinez che però partirà dalla panchina. A 8 il bomber dei toscani Caputo.

Precedenti in Serie A

Quella in programma sabato 29 dicembre sarà la 25esima sfida in Serie A tra Empoli e Inter: il bilancio delle sfide precedenti pende nettamente a favore dei nerazzurri, capaci di vincere ben 18 volte lasciando ai toscani appena 3 pareggi e 3 successi. Il dislivello tra le due squadre si evince anche dai gol segnati in totale nelle 24 gare precedentemente giocate: 51 i gol segnati dall'Inter, appena 20 quelli realizzati dall'Empoli, la cui ultima vittoria contro i lombardi risale addirittura al 30 aprile 2006 quando un autogol di Materazzi determinò l'1-0 finale per gli uomini allora allenati da Gigi Cagni.