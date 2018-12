Il centrocampista turco ha parlato a DAZN.

"Finché io sarò allenatore del Milan, Hakan Calhanoglu rimarrà qua, per me è un giocatore fondamentale". Cosi ha parlato oggi Gennaro Gattuso in conferenza stampa. E dopo il tecnico anche il turco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, ricambiando la fiducia che Rino ripone nei suoi confronti

Con il mister il rapporto è davvero buono, anche quando se la prende con me. Lo capisco e lo accetto, ha una mentalità vincente. Quando si arrabbia è sempre meglio restare zitti, altrimenti ti arriva una papagna (ride, ndr)

Calhanoglu ha poi parlato del momento del Milan:

Il calcio è fatto di alti e bassi, questro momento negativo può darci forza in vista del ritorno. Siamo a tre punti dalla Champions League, è ancora tutto in ballo. Potevamo fare meglio, avere più punti, ma non molleremo

Calhanoglu è il giocatore che calcia di più in Serie A senza segnare. L'ex Leverkusen commenta così il dato:

Non mi sento sotto pressione, ovviamente ricevi delle critiche se non segni ma non credo sia giusto. Se faccio quello che vuole il mio allenatore, avrò comunque fatto bene il mio lavoro

Sul suo nuovo ruolo di mezzala:

Biglia e Bonaventura sono infortunati e quindi ho cambiato ruolo. Decide il mister dove gioco, di certo a me piace di più stare dietro le punte. L'importante è restare concentrato sulla partita che devo fare

Infine sul suo futuro: