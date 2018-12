Ieri è arrivata la tragica notizia della morte di un tifoso negli scontri fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Ancora polemiche per i cori contro Koulibaly.

Sono giorni difficili per il campionato di Serie A e il caos arrivato dopo la giornata giocata a Santo Stefano non poteva che dominare le prime pagine dei giornali italiani presenti nella rassegna stampa sportiva di oggi. Ieri è purtroppo arrivata la tragica notizia della morte di Daniele Belardinelli, tifoso del Varese coinvolto in alcuni violenti scontri prima del posticipo fra Inter e Napoli nella zona vicina allo stadio San Siro. Questa disgrazia si va ad aggiungere alle bruttissime scene viste all'interno del Meazza, con i cori razzisti rivolti a Koulibaly per cui l'Inter giocherà le prossime due partite interne di campionato a porte chiuse con la squalifica della curva per la terza. Il tema dominante della rassegna stampa di venerdì 28 dicembre come si intuisce dalla prima pagina Gazzetta dello Sport è la speranza che si possano migliorare le cose già dalla prossima giornata di Serie A che nonostante le innumerevoli situazioni tragiche o spiacevole di questi giorni, si giocherà regolarmente domani.

Per quanto riguarda i giornali sportivi spagnoli di oggi, si parla molto di calciomercato partendo dal Real Madrid che è il protagonista della prima pagina di Marca: i Blancos avrebbero già chiuso il primo colpo per la loro finestra di mercato invernale, con l'accordo per Brahim Diaz del Manchester City che sembra sempre più vicino a essere raggiunto. A quanto pare i campioni d'Europa in carica pagheranno il giovane talento classe '99 dei Citizens circa 15 milioni di euro e l'intenzione delle Merengues è quella di terminare l'operazione il prima possibile per presentare ufficialmente il giocatore spagnolo ma di origini marocchine nella prossima settimana. In più si continuano a sognare Neymar e Mbappé.

Passando invece in casa Barcellona, ieri è stata la prima giornata da giocatore del club blaugrana per Jaison Murillo, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Valencia. La squadra catalana però potrebbe non fermarsi qui e fare nuovi acquisti durante la finestra di calciomercato di gennaio.

