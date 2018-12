Il 2018 si chiude con il Real Madrid saldamente al primo posto della speciale classifica per club. La Juventus è quinta, le altre italiane deludono.

un'ora fa di Andrea Bracco

Con il 2018 che andrà presto in archivio si possono cominciare a tirare le somme di questi ultimi dodici mesi. L'anno che se ne va non ha portato grandissime novità a livello di Ranking UEFA, la speciale classifica stilata dal massimo organo calcistico europeo all'interno della quale viene di fatto stabilito quali sono le squadre più forti del momento. A comandare questa graduatoria è sempre il Real Madrid, club che negli ultimi cinque anni ha occupato più spesso la prima posizione. I Galacticos quest'anno hanno vinto due competizioni molto importanti come la Champions League e il Mondiale per Club, andando a blindare un primo posto che li vede stanziarsi a distanze siderali dalle immediate inseguitrici.

I verdetti finali premiano come sempre i club spagnoli: al secondo posto, assieme al Bayern Monaco, si posiziona il Barcellona, seguito a ruota dall'Atletico Madrid, quest'ultimo fresco di vittoria in Supercoppa Europea dove la squadra allenata dal Cholo Simeone ha travolto i rivali storici del Real Madrid. Dopo, e solo dopo, arriva la prima e unica italiana della top 10: si tratta ovviamente della Juventus, attualmente quinta nel calcolo che prevede la media dei punti maturati nelle ultime cinque stagioni, mentre nella graduatoria che prende in considerazione gli ultimi dieci anni i bianconeri si posizionano solo settimi, alle spalle di Chelsea e Manchester United

Tra le prime dieci però non c'è attualmente spazio per le due big inglesi, che negli ultimi anni - Europa League dei Red Devils a parte - non sono state protagoniste di campagne europee particolarmente invidiabili. Chi invece trova posto in top 10 è il Siviglia, la squadra per eccellenza dell'Europa League, competizione nella quale domina incontrastata l'albo d'oro. Subito dietro alla Juventus, rispettivamente al sesto e al settimo posto, si piazzano PSG e Manchester City, con Porto e Arsenal a prendersi gli ultimi due posti tra le migliori dieci squadre dell'anno.

Ranking UEFA 2018: come vanno le italiane?

Detto della Juventus, unico club nostrano a giocarsela costantemente con le big d'Europa, è curioso notare come anche quest'anno le altre squadre italiane siano abbastanza indietro in classifica. La Roma è quella messa meglio (12esima) grazie, in primis, alla straordinaria cavalcata in Champions League dello scorso anno, quando i ragazzi Di Francesco arrivarono in semifinale prima di essere eliminati dal Liverpool. Poi c'è il Napoli, 16esimo e fresco di esclusione dalla Champions League. A seguire troviamo Fiorentina (37esima) e Lazio (39esima), le due squadre che chiudono la rappresentanza tricolore nelle prime cinquanta posizioni. A ridosso di questa zona troviamo anche Inter (55esima, ma negli ultimi sei mesi ha recuperato 28 posizioni) e Milan, tristemente 76esimo.

Molto interessante anche il Ranking UEFA 2018 che riguarda le varie federazioni calcistiche. A comandare la classifica c'è sempre la Spagna, rappresentata da un movimento calcistico che negli ultimi cinque anni ha letteralmente dominato l'Europa. Al secondo posto si piazza la Germania con circa mezzo punto in meno di chi la precede. Poi c'è l'Inghilterra, terza e con oltre due punti e mezzo in più dell'Italia. Le buone notizie per noi arrivano però dalla graduatoria redatta tenendo conto degli ultimi cinque anni, ovvero quella che fa da riferimento per assegnare il numero delle squadre che vanno in Europa: qui l'Italia sta andando molto bene, tanto da aver staccato ulteriormente la Germania fissandosi su un terzo posto che ci garantirà quattro rappresentanti in Champions League ancora per diversi anni.

Scendendo ulteriormente troviamo la Francia sempre stabile al quinto posto, mentre il Portogallo ha mangiato qualche punto alla Russia e, a breve, potrebbe anche sorpassarla al sesto posto. L'ottavo invece se lo giocano Belgio e Ucraina, mentre la Turchia chiude la top 10 con quattro punti di ritardo su chi la precede. Fuori dalle prime posizioni c'è ancora l'Olanda: il movimento calcistico locale negli ultimi anni ha avuto diversi problemi a livello continentale, ma Ajax e PSV piano piano sembrano poter nuovamente invertire la rotta. Tra le federazioni emergenti un occhio lo merita l'Austria che, grazie al Salisburgo, negli ultimi anni è salita molto fissandosi al 12esimo posto.

After groups stages here is where we stand with the UEFA country coefficient. 19 nations remain; Spain w/ all teams still in; England w/ 4 UCL teams; Denmark highest ranked eliminated; Sweden lowest ranked remaining; Dutch & Austrians battling for a potential UCL group spot. pic.twitter.com/IDk8JLxrhY — UEFA Calculator (@UEFACalculator) December 13, 2018

Ranking UEFA Club (ultime cinque stagioni)

Real Madrid (SPA) 144.000

Bayern Monaco (GER) 127.000

Barcellona (SPA) 127.000

Atlético Madrid (SPA) 125.000

Juventus (ITA) 120.000

Paris Saint-Germain (FRA) 101.000

Manchester City (ING) 99.000

Siviglia (SPA) 99.000

Porto (POR) 90.000

Arsenal (ING) 86.000

Ranking UEFA Federazioni (ultime cinque stagioni)

Spagna 97.569

Inghilterra 75.605

Italia 72.154

Germania 69.784

Francia 57.165

Russia 49.716

Portogallo 45.832

Belgio 38.300

Ucrania 38.100

Turchia 34.000

Ranking UEFA Federazioni (Stagione attuale)

Spagna 13.571

Germania 13.071

Inghilterra 12.785

Italia 10.071

Francia 9.250

Portogallo 8.500

Belgio 7.200

Olanda 6.800

Russia 6.750

Scozia 6.750

