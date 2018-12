La morte di Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese investito da un suv nei pressi di San Siro prima di Inter-Napoli, è un'altra pagina buia nella storia del calcio italiano, che purtroppo di vittime ne conta già tante. E mentre ancora si cerca chi fosse alla guida del mezzo killer che l'ha travolto, al Tg1 e Mediaset ha parlato il padre del 39enne, Vincenzo:

Stiamo aspettando i risultati dell'autopsia per capire cosa sia successo. Non si capisce se stesse correndo perché inseguito dalla vettura, forse è stato un incidente. Non si può pensare che uno vada a vedere una partita e non torna a casa dalla sua famiglia. Io so che gli piaceva sfogarsi negli stadi, ma non ne parlavamo mai. Non so se facesse o meno casini. Io e lui ci salutavamo e basta, non ci vedevamo molto. Di lui gli amici dicevano che era un po’ ultrà