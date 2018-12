I problemi legati al Fair Play Finanziario costringerebbero il PSG a vendere una delle sue stelle: i Blancos sognano il colpo.

di Daniele Minuti

Il Real Madrid sembra aver rialzato la testa dopo il difficile inizio di stagione: la vittoria del Mondiale per club pare aver calmato le acque dopo le grandi perdite del calciomercato (Zidane e Cristiano Ronaldo) abbinate alla brutta partenza che è costata la panchina a Julen Lopetegui.

Adesso i Blancos dovranno pensare a riprendersi in campionato in attesa degli ottavi di Champions League, da anni la vera "casa" della squadra allenata da Solari. Florentino Perez però starebbe già progettando le prossime mosse di calciomercato e come sempre, starebbe pensando in grande.

In estate non è arrivato infatti un vero e proprio sostituto di Cristiano Ronaldo e quindi il presidente del Real Madrid avrebbe intenzione di piazzare un colpo clamoroso a giugno 2019: i sogni rimangono Mbappé e Neymar, resi a quanto pare più possibili dalla situazione economica del Paris Saint-Germain.

Calciomercato, in estate il Real Madrid vuole uno fra Mbappé e Neymar

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di As, le possibili sanzioni dell'UEFA nei confronti del club parigino per le violazioni dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario potrebbero portare a qualche cessione eccellente durante il prossimo calciomercato estivo.

I problemi per il PSG arrivano dalla svalutazione dei suoi contratti di sponsorizzazione da parte della Camera di controllo del Fair Play Finanziario (il club incasserà circa il 37% in meno da colossi come la banca nazionale del Qatar): la società dovrà quindi ottenere 170 milioni di euro per rientrare da questa perdita.

I primi 80 sono arrivati dal passaggio agli ottavi di finale di Champions League, motivo per cui ora c'è bisogno di trovarne altri 90, il tutto in attesa di nuovi possibili pene per le irregolarità dei trasferimenti di Mbappé e Neymar che sono sotto indagine dell'UEFA.

Sono proprio i due fenomeni i principali indiziati a essere venduti per rientrare di questa cifra e il club più interessato a loro è ancora il Real Madrid: Florentino Perez ora aspetta solo di capire quale sarà la situazione del Paris Saint-Germain, pronto per tentare l'assalto a uno fra Neymar e Mbappé e trovare finalmente un degno successore di Cristiano Ronaldo.