Prende quota l'ipotesi del brasiliano in panchina come traghettatore. A fine stagione, in base ai risultati raggiunti, ci sarebbe modo di scegliere un nuovo allenatore.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Le cose non vanno. Il Milan è scivolato al sesto posto in Serie A, scavalcato dalla Sampdoria e staccato di 3 punti dalla Lazio quarta. L'obiettivo Champions League è in pericolo, anche perché la Roma, settima, sembra aver ingranato (6 punti nelle ultime 3 partite nelle quali però ha incontrato anche la Juventus). Per questo il calciomercato per i rossoneri sarà fondamentale.

Servono acquisti, innesti, anche se i soldi a disposizione non sono molti. Per dare una scossa alla squadra può servire anche un cambio in panchina. Sono ben 4 partite di fila che il Milan non riesce a segnare, questo benché gli avversari incontrati non fossero dei pesi massimi (Bologna, Frosinone, Torino e Fiorentina). Segno che anche con i giocatori a disposizione si potrebbe fare di più.

Il futuro di Gattuso dipenderà dalla partita di domani con la Spal. Se la squadra non dovesse dare le risposte desiderate, l'esonero sarebbe lo scenario più probabile. E la società ha già pronta l'alternativa. Si pensa infatti di spostare Leonardo, attuale direttore generale dell'area tecnico-sportiva, in panchina. A quel punto Maldini avrebbe maggiore margine di manovra sul calciomercato.

La società sta spingendo per raggiungere questa soluzione. La proprietà stima molto Leonardo ed è convinta che con le sue idee aiuterebbe il Milan a esprimersi al meglio. Questo permetterebbe alla società di scegliere poi con maggiore calma il tecnico per la prossima stagione anche in base ai risultati raggiunti e al budget a disposizione. Leonardo, fra l'altro, ha già allenato il Milan nel 2009/10, divertendo il pubblico con il suo 4-2-fantasia. Il brasiliano sa bene a cosa va incontro e, potendo poi tornare a ricoprire un ruolo dirigenziale al termine della stagione in corso, non avrebbe la stessa pressione che rischierebbe di schiacciare un traghettatore (nelle ultime ore si è parlato di Guidolin, Wenger, Donadoni e Paulo Sousa).

In un'intervista rilasciata a Milan TV, l'attuale tecnico dei rossoneri Gattuso ha ammesso di non sentire una bella aria intorno a sé. Lui il periodo negativo se lo spiega con un blocco mentale della squadra:

Sembra una squadra svogliata, è questo a darmi fastidio. Non è però il punto più basso toccato, l'anno scorso a Verona e a Benevento sembravamo una banda musicale. Si può ripartire. La paura ha preso il sopravvento, è una cosa di testa. Abbiamo perso l'occasione di allungare in classifica, ma c'è troppo pessimismo. Quest'aria non mi piace

Il problema è che non piace per niente nemmeno alla società, che per questo sta pensando al cambio in panchina. E per questo a gennaio, sfruttando anche il calciomercato, potrebbero cambiare molte cose. Nella rosa, ma anche in panchina. Perché così le cose non vanno proprio.