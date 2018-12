I bianconeri hanno da tempo nel mirino il talento dell'Ajax, ma ora il giovane talento del Braga sembra diventata la priorità.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

La Juventus sta già guardando al futuro e le strategie di calciomercato della Vecchia Signora sembrano puntare nella direzione di una rifondazione della rosa, che quest'anno più che nelle altre stagioni è un "istant team" con l'obiettivo di vincere anche in Europa dopo il dominio nel campionato italiano.

Nella lista di Fabio Paratici ci sono alcuni dei giovani talenti più promettenti di tutto il continente e non è un mistero che uno di questi obiettivi sia Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax seguito da tutte le big europee e per cui sembra esserci stato il sorpasso sul Barcellona negli ultimi giorni del 2018.

La ricerca sul calciomercato di gioielli da sgrezzare però non si limita al reparto difensivo, con la Juventus che continua a monitorare alcuni profili per svecchiare anche quello offensivo. Il nome più caldo del momento sembra essere quello di Francisco Trincao.

Getty Images

Calciomercato, linea verde Juventus: oltre a de Ligt si punta Trincao

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il talento classe '99 sarebbe diventato una priorità in casa bianconera tanto che Paratici avrebbe già incontrato l'entourage del ragazzo nei giorni scorsi per capire la fattibilità dell'operazione.

Trincao è uno dei talenti migliori del calcio portoghese, come dimostrato all'Europeo Under 19 vinto da protagonista con la sua Nazionale. Nonostante le squadre di Primeira Liga siano spesso delle botteghe carissime per i loro gioielli, al momento la clausola rescissoria per lui (contratto in scadenza nel 2023) è fissata "solamente" a 15 milioni di euro. Se fosse pagata, la decisione spetterebbe solo al giocatore che approva la destinazione.

L'intenzione della Juventus è quella di chiudere per il suo acquisto durante la sessione di calciomercato invernale in modo da anticipare la concorrenza di Manchester City e Inter, per poi portarlo a Torino dalla prossima estate dato che il reparto offensivo è comunque affollato al momento. Ma fra de Ligt e Trincao, i campioni d'Italia hanno messo gli occhi su due gioielli classe '99 che potrebbero rappresentare il futuro del club bianconero.