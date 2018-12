Al momento la destinazione più probabile è il Monaco di Thierry Henry (ex compagno e grande amico di Fabregas), attualmente penultimo in Ligue 1 con 13 punti a -4 dalla salvezza. Ma occhio anche al Milan di Gattuso che avrebbe bisogno eccome di rinforzi a centrocampo. Di sicuro Fabregas saluterà il Chelsea dove per lui non sembra esserci spazio.

L'avventura di Cesc Fabregas col Chelsea è ai titoli di coda. Lo scrive Marca, secondo cui il centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2019, sta cercando di liberarsi gratis da subito per cambiare maglia nella sessione invernale di calciomercato . Nel futuro del giocatore - si legge sul quotidiano iberico che cita fonti vicine all'ex Arsenal - c'è "un progetto nuovo ed europeo".

In Spagna scrivono che in queste ore il centrocampista sta trattando lo svincolo con i Blues: il Monaco è la destinazione più probabile, ma occhio anche al Milan.

