L'argentino, che nel contratto ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, lascerebbe volentieri la Liga e ha un grande estimatore nel manager dei Gunners.

0 condivisioni

2 ore fa di Alberto Casella

Quando le strade di un giocatore e del suo agente si separano, spesso c'è sotto qualcosa. Nessun sotterfugio, intendiamoci, ma il più delle volte vuol dire che il calciatore non è soddisfatto della propria situazione e vorrebbe cambiare aria. Questione di calciomercato, insomma.

Ed è proprio quello che è appena successo fra Ever Banega e quello che è il suo procuratore praticamente da sempre, Marcelo Simonian. Pare che il centrale argentino, rientrato al Siviglia dall'Inter nell'estate 2017, sia tentato da un'altra esperienza extra Liga.

Portato in Spagna dal Valencia nella sessione di calciomercato invernale del 2008, Ever ha militato anche nell'Atletico Madrid e nel Siviglia, con in mezzo una breve parentesi in prestito al Newell's, oltre a quella di un anno con la maglia nerazzurra.

getty

Calciomercato: Ever Banega vicino all'Arsenal

Con un accordo col club andaluso che scadrà nel 2020, ora Banega, che ha 30 anni, ha deciso di guardarsi intorno, in cerca di un ultimo ricco contratto. E, secondo Mundo Deportivo, lo avrebbe trovato in Premier League dove, all'Arsenal, c'è un suo grande estimatore, quell'Unai Emery che lo ha già guidato prima al Valencia e poi al Siviglia: insieme hanno anche vinto due Europa League.

getty Banega ed Emery sono già stati insieme al Valencia e al Siviglia

All'Emirates, il tecnico basco è alle prese con una vera e propria "rivoluzione culturale" dopo il ventennio wengeriano. Nel calciomercato estivo sono arrivati giocatori esperti come Lichtsteiner, Leno e Sokratis ma anche giovani di prospettiva come Torreira e Guendouzi, a rafforzare, questi ultimi, un centrocampo ritenuto troppo leggero. Banega sarebbe il collante, l'uomo d'ordine e di esperienza che oltretutto potrebbe supplire all'ormai quasi certa partenza di Ramsey.

getty Banega ha giocato una stagione nell'Inter

Nonostante da Siviglia il tecnico Caparros provi a smentire, parlando di rinnovi imminenti sia per Ever che per Sanabria, il Sun riferisce che Emery sta stringendo per avere l'argentino già a gennaio, voci rafforzate dall'avvistamento a Londra del suo procuratore. Con una clausola rescissoria da 20 milioni di euro che sicuramente non rappresenta un ostacolo per un club come l'Arsenal, a questo punto l'unica cosa che conta è la volontà del giocatore. E l'addio a Simonian parla da solo. Intanto dalla Spagna rimbalza la notizia che, sull'asse Monchi-Siviglia, il club andaluso starebbe pensando a Javier Pastore per colmare il vuoto eventualmente lasciato da Banega.