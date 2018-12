Calciomercato, Brahim Diaz al Real Madrid

Il giovane centrocampista 19enne di Malaga è costato 15 milioni di euro più bonus e firma con i Blancos per le prossime sei stagioni. A breve la presentazione.

Il Real Madrid si muove sul calciomercato e si aggiudica uno dei talenti spagnoli più promettenti in circolazione nel panorama europeo. Si tratta di Brahim Diaz, che lascia così il Manchester City e si trasferisce nella capitale spagnola, a seguito dell'accordo economico raggiunto tra i due club. Il 19enne realizza così due sogni in un colpo solo, perché oltre a vestire la maglia merengue, riesce pure a tornare nella sua Spagna, dopo averla lasciata 5 anni fa quando da Malaga si trasferì in Inghilterra.

Il costo del cartellino per questa operazione di calciomercato è di 15 milioni di euro più bonus e Brahim Diaz firmerà un contratto con il Real Madrid per le prossime sei stagioni, dove guadagnerà 3,5 milioni annui.

L'annuncio ufficiale e la presentazione del centrocampista nato a Malaga avverranno la prossima settimana e con questo trasferimento si romperà la "tradizione" dei Blancos di non intervenire sul calciomercato invernale che andava avanti dalla stagione 2014/2015, quando venne acquistato Lucas Silva.

Per Diaz è stata fatta un'eccezione, perché si trattava di un'occasione da non lasciarsi scappare: lui aveva manifestato più volte il desiderio di tornare in Spagna e se non si fosse mosso il Real lo avrebbe fatto certamente qualche altro grande club della Liga.

Nel momento in cui il giocatore ha fatto sapere al Manchester City di non voler rinnovare il suo contratto, Guardiola lo ha messo subito nelle condizioni di potersi trovare una nuova sistemazione e il suo sogno è sempre stato quello di diventare un calciatore delle Merengues.

Le buone relazioni tra le due società hanno fatto sì che si raggiungesse immediatamente un accordo a 15 milioni, tra la proposta iniziale di 10 del Real Madrid e la richiesta di 20 dei Citizens. In questa stagione Diaz ha disputato appena 4 partite, proverà a trovare un po' più spazio a Madrid con Solari, un allenatore che sta dimostrando di non aver paura nel lanciare i giovani. Soprattutto se sono di qualità come il 19enne Brahim.