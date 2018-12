Il giocatore del Bayern Monaco è stato coinvolto in un bruttissimo incidente (ancora da chiarire la dinamica) mentre era alla guida della sua McLaren 720S Coupé: fortunatamente è rimasto illeso.

Il 23 dicembre è stato un giorno da dimenticare per Kingsley Coman. Non per qualche errore commesso sul prato verde con la maglia del Bayern Monaco, ma per qualcosa successo lontano dai campi di calcio. Il francese è stato infatti coinvolto in un bruttissimo incidente mentre era alla guida della sua McLaren 720S Coupé, un bolide entrato nel suo garage lo scorso giugno come regalo per il suo 22esimo compleanno.

Sembra che Coman stesse percorrendo ad alta velocità l'A95, strada che unisce Monaco a Starnberg. Erano le 6.55 quando - secondo la polizia tedesca - avrebbe perso il controllo dell’auto prima di finire contro il guard rail e poi fermarsi 150 metri dopo lo schianto. La macchina risulta completamente distruttra, ma fortunatamente Coman è rimasto illeso grazie alla capsula di sopravvivenza di cui è dotata la McLaren.

Solo un grande spavento quindi per l'ex Juventus, che dopo essere stato visitato in ospedale è stato dimesso in brevissimo tempo. In questa stagione il giocatore ha collezionato 9 presenze, 2 gol e 1 assist. E il suo Bayern Monaco, dopo aver salutato il 2018 con la vittoria esterna per 3-0 sull'Eintracht Francoforte, tornerà in campo il 18 gennaio per affrontare l'Hoffenheim e continuare la rincorsa al Borussia Dortmund (i gialloneri sono primi in Bundesliga a 42 punti, i bavaresi secondi a 36).