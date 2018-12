Una notizia terribile, che farà ricordare per sempre drammaticamente questo Boxing Day di Serie A andato in scena nel giorno di Santo Stefano e che riporta ancora una volta l'attenzione sulla piaga della violenza negli stadi italiani.

Lo staff medico del policlinico ha tentato disperatamente di salvarlo con un intervento chirurgico, ma le ferite riportate erano troppo gravi e alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Questi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati generati da un agguato di ultras nerazzurri nei confronti di quelli partenopei avvenuto in via Sant'Elena (zona via Novara). L'uomo colpito brutalmente dal van era stato immediatamente portato all'ospedale San Carlo e le sue condizioni erano apparse sin dall'inizio abbastanza critiche.

Si chiude nel peggior modo possibile, con una tragedia, il primo Boxing Day di Serie A a distanza di più di quarant'anni dall'ultima volta. Pochi minuti fa è arrivata infatti la terribile notizia del decesso del tifoso interista ricoverato in gravi condizioni ieri sera, a seguito degli scontri precedenti al posticipo valido per la 18esima giornata di campionato tra Inter e Napoli.

Il 35enne è stato ricoverato ieri sera dopo gli scontri all'ospedale San Carlo in condizioni serie: è deceduto dopo un intervento chirurgico che non ha evitato il peggio.

