Una situazione surreale, il primo boxing day di Serie A passerà alla storia come una delle pagine più nere del calcio italiano. Violenza, morte, razzismo. Un mix micidiale che ha macchiato in modo indelebile quella che doveva essere una giornata di festa e di sport. Nemmeno il clima di Natale, la prima volta allo stadio durante le feste, ha impedito che si consumasse qualcosa di terribile.

Il decesso di un ultrà di Varese, Daniele Belardinelli, di 35 anni, è l'apice di una serata di follia fatta di scontri tra facinorosi e poi gli ululati razzisti a Koulibaly che ancora una volta hanno portato alla ribalta la piaga del razzismo.

Su questi fatti si è espresso anche il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che ha usato parole forti, di disgusto verso il clima che si è creato nelle ultime ore. Dalle polemiche arbitrali del pomeriggio e della vigilia, fino a quanto accaduto a Milano. Un'atmosfera inaccettabile che condensa violenza verbale e fisica, sospetto e razzismo, ma soprattutto morte. Una follia totale. Soprattutto se applicata al gioco del calcio.

La prossima giornata, che si dovrebbe giocare tra 48 ore, sabato 29 dicembre, è ora a rischio. Il Presidente della FIGC ha parlato ai taccuini de Il Messaggero e ha fatto capire che la sospensione del torneo è un'ipotesi reale e concreta. Del resto il clima che si è venuto a creare è insostenibile:

Questo clima non è il mio. Qui serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per me, per il mio modo di essere e fare il presidente della Figc. E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale.