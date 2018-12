Puniti con due turni di squalifica i due calciatori del Napoli: l'Inter invece dovrà giocare le prossime due gare in casa a porte chiuse, più una terza senza 2° anello verde.

0 condivisioni

52 minuti fa di Marco Ercole

È arrivato il comunicato del giudice sportivo dopo quanto accaduto nella 18esima giornata di Serie A. Un turno molto complicato, quello del Boxing Day, che per forza di cose verrà ricordato per la morte di Daniele Belardinelli, tifoso del Varese deceduto a seguito degli scontri tra ultras prima della partita tra Inter e Napoli a San Siro.

Proprio in quella gara, il posticipo del 18esimo turno di Serie A, si sono registrati poi i fatti più importanti per i quali era atteso il riscontro del giudice sportivo Gerardo Mastandrea.

Sono due le gare a porte chiuse che dovrà disputare l'Inter a San Siro, più una terza con l’ingresso vietato ai soli tifosi della curva, cioè il 2° anello verde a causa dei "cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti anche in tutto l'impianto; recidiva specifica; nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore del Napoli, Koulibaly".

Getty Images Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

Per quanto riguarda i calciatori del Napoli sanzionati con il rosso diretto, Koulibaly e Insigne, per entrambi è stata comminata una sanzione di due turni di squalifica, più 10mila euro di multa supplementari per il capitano degli azzurri. Nel dettaglio: "Insigne Lorenzo, per avere al 48' del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto gravemente insultante, sanzione aggravata perché capitano. Koulibaly Kalidou, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (una giornata); per avere, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un ironico applauso (una giornata)".

Nel comunicato troviamo poi anche delle sanzioni economiche per Juventus (10mila euro), Bologna (5mila) e Atalanta (3mila) per lanci di fumogeni e bengala nei settori dei tifosi avversari (nel caso dei bianconeri) e sul campo.

Una giornata di squalifica invece per gli altri espulsi di giornata, lo juventino Bentancur e il viola Vitor Hugo. A loro si aggiungono anche i diffidati che hanno ricevuto l'ultima ammonizione prima dello stop nel 18esimo turno di Serie A, cioè Andersen (Sampdoria), Brozovic (Inter), De Paul (Udinese), Di Lorenzo (Empoli), Ferrari (Sassuolo) e Gerson (Fiorentina). Viene infine multato con 10mila euro l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, per "avere, al termine della gara, negli spogliatoi, espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale".