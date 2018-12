I tifosi dell'Inter non potranno seguire la loro squadra a Empoli sabato 29 dicembre, giorno in cui si giocherà la 19esima giornata di Serie A . Lo ha deciso la Prefettura di Firenze che ha optato per la chiusura del settore ospiti del Castellani all'indomani degli scontri verificatisi prima di Inter-Napoli, in cui ha perso la vita l'ultrà Daniele Belardinelli.

