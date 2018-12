Dal 9 marzo 1908 Inter vuol dire integrazione, innovazione e futuro. La storia di Milano è fatta di accoglienza, e assieme alla nostra città lottiamo per un futuro senza discriminazioni. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi. #BrothersOfTheWorld #FCIM pic.twitter.com/ENYmXqDv62

"La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Assieme alla nostra città noi lottiamo da sempre per un futuro senza discriminazioni. Ci impegniamo nel territorio facendoci portavoce di questi valori che sono da sempre un vanto per il nostro Club". Di seguito il comunicato integrale.

Si attendeva un comunicato ufficiale dell'Inter che puntualmente è arrivato. Il club nerazzurro non poteva rimanere in silenzio dopo quanto avvenuto nel corso della gara contro il Napoli, big match della 18esima giornata di Serie A vinto 1-0 dagli Spalletti boys.

