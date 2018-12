Il tecnico dei bianconeri è stato sanzionato con un'ammenda di 10mila di euro per le dichiarazioni rilasciate dopo la partita pareggiata 2-2 contro la Dea.

un'ora fa

Massimiliano Allegri paga per le parole rilasciate dopo Atalanta-Juventus, match valido per la 18esima giornata di Serie A terminato 2-2. Il tecnico dei bianconeri è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con un'ammenda di 10mila euro "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale".

Nel post-partita Allegri si è lasciato andare a un duro sfogo per le dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti da Aurelio De Laurentiis (mai nominato, ma chiaro oggetto delle sue parole), che a suo dire creerebbe un clima malato.

In conferenza stampa poi Allegri ha precisato come il suo nervosimo fosse generato principalmente dall'atteggiamento dei suoi giocatori, che lo hanno fatto infuriare come mai in questa stagione. Ora la Juve è attesa dal lunch match di sabato 29 dicembre contro la Sampdoria. Sarà l'ultimo impegno dell'annno per i bianconeri.