L'Inter batte il Napoli e accorcia le distanze sui partenopei. Ne approfitta anche la Juventus che guadagna un punto sulla seconda dopo il pareggio a Bergamo.

7 minuti fa di Daniele Minuti

Dopo due giorni in cui i giornali non sono usciti in edicola per le festività natalizie, le testate protagoniste della rassegna stampa sportiva di giovedì 27 dicembre sono caratterizzate dai titoli sulla 18esima giornata di Serie A che si è interamente giocata ieri, con tanti risultati importanti. Il turno è stato aperto dal Milan che non riesce a superare il Frosinone e scivola al sesto posto in classifica superato dalla Sampdoria. Alle 15:00 invece arriva il secondo pareggio in questo campionato per la Juventus, fermata a Bergamo da una volenterosa Atalanta anche grazie all'espulsione di Bentancur: finisce 2-2 con il pareggio decisivo del subentrato Cristiano Ronaldo. Spazio in rassegna stampa anche per la Roma che rialza la testa nella sfida casalinga contro il Sassuolo, battuto 3-0 con le reti di Perotti, Schick e Zaniolo mentre nel posticipo serale è arrivato il pesantissimo successo dell'Inter sul Napoli. In una partita ricca di emozioni e polemiche, i 3 punti per la squadra allenata da Spalletti sono arrivati grazie a una rete al 92esimo minuto messa a segno da Lautaro Martinez. I nerazzurri salgono a -5 dal Napoli che non approfitta dello stop della Juventus e scende a 9 punti di distacco dalla capolista.

Passando ai giornali spagnoli, si parla molto di calciomercato data la pausa del campionato di Liga e il Barcellona sarebbe sempre più vicino al colpo de Jong: secondo Sport il club blaugrana avrebbe trovato l'accordo con il centrocampista dell'Ajax che sarebbe a un passo dal trasferimento in Catalogna che si concretizzerebbe però nell'estate del 2019 dopo il pagamento di 75 milioni di euro ai Lancieri. Il Real Madrid invece vuole Junior del Betis Siviglia, che può essere l'erede di Marcelo.

In Francia invece viene celebrato Paul Pogba, protagonista della vittoria del Manchester United contro l'Huddersfield: il centrocampista dei Red Devils, forse rinfrancato dall'addio di Mourinho con cui non è mai scoccata la scintilla, ha trascinato la sua squadra al successo con una bella doppietta.