L'egiziano, 12 gol in campionato fino a oggi, "graziato" dalla Football Association per la simulazione contro il Newcastle. Per gli organi giudicanti non si è trattato di condotta antisportiva.

36 minuti fa di Simone Cola

Il Liverpool che guida la Premier League e che potrebbe tornare sul tetto d'Inghilterra dopo quasi trent'anni di digiuno sarà chiamato nel giro di una settimana a due importantissimi esami di maturità: sabato 29 dicembre 2018 infatti i Reds ospiteranno l'Arsenal quinto in classifica, quindi giovedì 3 gennaio 2019 saranno chiamati alla difficile trasferta all'Etihad Stadium, casa del Manchester City di Pep Guardiola.

Due esami importanti in cui gli uomini guidati da Jurgen Klopp, 16 vittorie e 3 pareggi nelle 19 giornate di Premier League disputate fino a oggi, sembrava avrebbero dovuto fare a meno di Mohamed Salah, re del gol della stagione passata e protagonista anche in quella in corso dove con 12 gol insegue a una lunghezza il capocannoniere Pierre-Emerick Aubameyang.

Proprio l'ultimo gol dell'egiziano avrebbe potuto metterlo nei guai: il secondo dei quattro gol con cui il Liverpool ha steso il Newcastle nell'ultimo turno, un rigore che lo stesso Salah si era procurato in modo alquanto dubbio dopo un contrasto con Dummett in cui tanti avevano intravisto gli estremi di una simulazione. Una condotta antisportiva che se riconosciuta come tale dalla Football Association avrebbe portato a una squalifica di 2 giornate. Allarme rientrato, il bomber dei Reds sarà regolarmente al proprio posto.

26 dicembre 2018, Anfield, Liverpool-Newcastle: con il risultato fermo sull'1-0 grazie a un gran gol di Lovren, Salah si invola sulla destra e poi rientra verso l'area di rigore prima di venire a contatto con Paul Dummett, difensore dei Magpies, e crollare a terra. L'arbitro Graham Scott non ha dubbi e indica il dischetto, l'egiziano batte Dubravka dagli undici metri e di fatto la partita finisce lì, come ammette a fine partita il tecnico ospite Rafa Benitez.

Sull'1-0 eravamo ancora in partita, dopo che abbiamo subito il secondo gol per noi è diventato difficile contro una squadra molto forte. Quella seconda rete è stata cruciale, ha dato loro molta fiducia, ci ha costretti a scoprirci di più e quindi a fare più errori.

Simile nei contenuti ma di ben altro tenore l'opinione dell'ex arbitro di Premier League Mark Halsey, che al Sun aveva parlato di squalifica da dare assolutamente.

Salah merita due giornate di squalifica. Paul Dummett gli tocca il braccio con una mano, ma non c'è alcun motivo per cui l'egiziano accentui in modo tanto esagerato la caduta. Quello è un chiaro atto di simulazione e andrebbe punito come tale. La scorsa stagione per episodi simili Oumar Niasse e Manuel Lanzini sono stati squalificati due giornate. Le autorità devono agire rapidamente e duramente, episodi come questo stanno accadendo troppo frequentemente nel più bel campionato al mondo.

Un appello rimasto evidentemente inascoltato: la commissione chiamata a giudicare ha stabilito che non sussistevano gli estremi per ritenere che Salah avesse simulato, e non avendo ravvisato con certezza una condotta antisportiva non sono intervenuti a livello disciplinare sul giocatore, che potrà così essere regolarmente al proprio posto nelle prossime sfide contro Arsenal e Manchester City, gare che se non saranno decisive certo potrebbero indirizzare in modo determinante il futuro del Liverpool.