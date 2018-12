La Guardia di Finanza ha sequestrato la Bentley di Andrea Iannone del valore di 400mila euro. Il pilota MotoGP ha violato la convenzione di Istanbul.

0 condivisioni

25 minuti fa di Luigi Ciamburro

Non è stato un 2018 particolarmente positivo per Andrea Iannone. Buoni i risultati nel campionato del mondo MotoGP, con quattro podi, 133 punti e un decimo posto in classifica finale. Risultati che non sono bastati per guadagnarsi la riconferma della Suzuki che, vittima dei tempi frenetici del mercato piloti, ha giudicato 'The Maniac' in base all'opaca prestazione 2017, complice un errore imperdonabile nella scelta della specifica del motore che a condizionato il suo primo anno in sella alla GSX-RR.

I podi di Austin e Jerez sembravano aver spianato la strada verso il rinnovo, ma era già troppo tardi: i vertici di Hamamtsu avevano trovato già un accordo con il promettente Joan Mir che in termini economici era meno esigente. A quel punto non c'era altra scelta che accordarsi al volo con il fanalino di coda Aprilia, dove dal punto di vista tecnico dovrà ricominciare quasi da zero, con una moto ancora molto giovane e che richiede di colmare lacune in ogni settore. A cominciare da un motore che fino alla quarta marcia s'imbatte nell'impennata e che dovrà far leva su aerodinamica ed elettronica per risolvere il problema. Eppure potrà contate su un ambiente che graviterà intorno a lui, pronto a garantirgli tutto il supporto tecnico e a raccogliere i suoi feedback per apportare i necessari cambiamenti alla RS-GP.

il 2018 non è stato un anno molto felice per il pilota di MotoGP anche dal punto di vista sentimentale. La storia d'amore con Belen Rodriguez è terminata la scorsa estate, dopo due anni, quasi fosse un contratto di lavoro. Dulcis in fundo Andrea Iannone si è visto sequestrare la sua Bentley Continental Supersport per una violazione doganale. Fortunatamente quest'anno ha i giorni contati e speriamo che il prossimo sorrida al nostro rider. A cominciare dai test di Sepang in programma a febbraio, dove proverà la prima bozza del suo prototipo 2019.

Getty Images

MotoGP, Andrea Iannone costretto a ricorrere al Tar

L'ultimo spiacevole episodio risale a qualche settimana fa, anche se la notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore. Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro la sua berlina di lusso da 700 CV del valore di 400mila euro. Si tratta della stessa vettura con targa elvetica usata per prendersi gioco di lui nella trasmissione "Scherzi a parte", quando gli fecero credere che fosse stata rubata da un suo fan che l'aveva parcheggiata su una chiatta galleggiante sul lago di Como con le chiavi gettate in acqua.

Stavolta non si è trattato di uno scherzo. Alla dogana svizzera la Bentley intestata ad Andrea Iannone e in ingresso in Italia era guidata dal suo preparatore atletico, Stefano Palasca. Il reato contestatogli è la violazione della convenzione di Istanbul. La Bentley ha targa svizzera e può circolare nell’Unione Europea senza dover assolvere a formalità doganali per soli sei mesi. Inoltre a bordo, per poter viaggiare senza problemi, deve essere presente il proprietario o un suo parente fino al terzo grado. In questo caso a guidare la macchina era invece il personal trainer. Ora il pilota abruzzese di MotoGP ha fatto ricorso al Tar contro il provvedimento e chiesto il dissequestro del veicolo.