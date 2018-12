Il Ministro dellʼInterno parla dopo la morte dell'ultrà Daniele Belardinelli.

Non ce l'ha fatta Daniele Belardinelli, il tifoso varesino investito da un suv a Milano in via Novara, nei pressi di San Siro, dove ieri sera è andata in scena Inter-Napoli. Una partita bellissima che è passata in secondo piano per fatti che non hanno nulla a che vedere con il pallone.

Belardinelli, 35enne di Buguggiate, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Carlo verso le ore 20: presentava gravi lesioni alla milza, all'aorta toracica e addominale, più varie fratture tra cui quella al femore. Alle ore 4.30 è morto in sala operatoria e ora la sua salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo della politica, tra queste c'è anche quella del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha dichiarato: