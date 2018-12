Trentacinque anni, sposato e padre di due figli, era socio di una ditta di pavimentisti e piastrellisti. Nel suo passato anche due Daspo di 5 anni rimediati nel 2007 e nel 2012.

4 ore fa di Luca Guerra

Aveva 35 anni, Daniele Belardinelli, l'ultrà morto dopo essere stato investito a Milano in via Novara, nei pressi di San Siro, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Napoli. La situazione è precipitata quando alcuni ultras nerazzurri, insieme ad esponenti delle tifoserie del Varese e del Nizza (gemellati con la Curva Nord dell'Inter), hanno preso d'assalto dei pulmini su cui viaggiavano tifosi del Napoli.

In quel momento il 35enne residente a Buguggiate, sposato e padre di due figli, sarebbe stato travolto da un Suv nero che ancora non sarebbe stato rintracciato. Trasportato immediatamente in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, è morto la mattina seguente in sala operatoria a causa delle ferite riportate (aveva lesioni alla milza, all'aorta toracica e addominale più varie fratture tra cui una al femore),

Belardinelli faceva parte del gruppo ultrà del Varese "Blood and Honour" e in passato era stato raggiunto da due Daspo della durata di cinque anni. Il primo risale al 2007, nel giorno di Varese-Lumezzane, il secondo lo ha raggiunto nel 2012, successivamente ad alcuni scontri verificatisi prima dell'amichevole tra Como e Inter. Come riferisce la Questura di Varese, Belardinelli era tenuto sotto osservazione per reati legati a eventi sportivi.

Daniele Belardinelli era socio di una ditta di pavimentisti e piastrellisti che ha sede nel Canton Ticino. Nel tempo libero coltivava la passione per le arti marziali miste, praticate nella Fight Accademy di Morazzone dove era conosciuto da tutti. Di lui ha parlato lo zio all'Ansa: