I giallorossi sono interessati al belga del Borussia Moenchengladbach che però non ha intenzione di cederlo a gennaio. Su di lui ci sono anche Bayern Monaco e Tottenham.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Ora la situazione è davvero complicata. Thorgan Hazard è una delle rivelazioni di questo 2018/19. Il trequartista del Borussia Moenchengladbach ha segnato 9 gol e servito 6 assist in 17 partite di Bundesliga. Ha di fatto trascinato il club al terzo posto in classifica dietro a Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Non un caso se su di lui iniziano a circolare varie voci di calciomercato.

Sul belga ci sono Roma, Tottenham, Bayern Monaco e Siviglia. Tanti top club. I giallorossi hanno effettivamente bisogno di un esterno che sia in grado di saltare l'uomo e creare superiorità. Hazard è solito giocare sul centro-sinistra, ha qualità tecniche e ottima visione di gioco. Per lui però il Borussia chiede almeno 45 milioni di euro. Altrimenti la trattativa di calciomercato non inizia nemmeno.

Il giocatore, avendo il contratto con il Borussia Moenchengladbach in scadenza nel 2020, è destinato a lasciare il club nel prossimo futuro. Anche per questo l'idea della Roma era quella di prendere il giocatore già in questa finestra di calciomercato. L'ottima stagione che stanno vivendo i Fohlen complica però la situazione. Perché il Gladbach, in piena corsa per la qualificazione alla Champions League, non ha intenzione di perdere il giocatore a metà campionato.

Getty Images Hazard, obiettivo di calciomercato della Roma, in azione con il Borussia Moenchengladbach

Calciomercato Roma, si complica la trattativa per Hazard

Dieter Hecking, tecnico del Borussia Moenchengladbach, ha fatto sapere al direttore sportivo Max Eberl di non accettare la cessione di Hazard a stagione in corso, confermando poi la propria posizione anche pubblicamente:

Il nostro direttore sportivo sa cosa penso di Hazard e sa che voglio tenerlo il più a lungo possibile.

La trattativa fra la Roma e il Gladbach però non si complica solo per questo e per la grande concorrenza (come detto su di lui ci sono alcuni dei migliori club d'Europa), ma anche per una clausola particolare presente nel contratto del giocatore. Da luglio, infatti, il Chelsea, società dalla quale il Borussia ha preso il giocatore, ha la possibilità di esercitare il contro-riscatto e riportare il belga a Londra. Quella, fra l'altro, è la destinazione preferita di Thorgan che vorrebbe giocare insieme al fratello Eden. E ora, per la Roma, prenderlo diventa particolarmente complicato.