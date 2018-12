L'esterno spagnolo classe 1998 piace alla dirigenza rossonera, come confermato dall'agente del calciatore. Che ha anche fissato il prezzo...

un'ora fa

Crisi di risultati sul campo: il Milan non sa più segnare, e di conseguenza non sa più vincere. I rossoneri non trovano la via del gol da quattro giornate ormai, nel corso delle quali sono arrivati tre deludenti pareggi per 0-0 e la sconfitta interna contro la Fiorentina. Appena tre punti in quattro giornate, uno score che ha fatto perdere alla squadra di Gattuso il sudato quarto posto, ora occupato dalla Lazio.

E allora le attenzioni, fino a questo momento puntate esclusivamente sul campo, si spostano sul fronte trattative: ci saranno sorprese nel calciomercato Milan di gennaio? Paquetá è già stato preso, si parla parecchio di Fabregas, eppure le voci non finiscono qui. Ibrahimovic è sfumato, ma Leonardo potrebbe comunque cercare di piazzare più colpi in entrata. Uno dei quali potrebbe arrivare da Zagabria.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su Dani Olmo, talentuoso esterno offensivo in forza alla Dinamo Zagabria. Classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, lo spagnolo può giocare sia come ala sinistra che come trequartista. Un prezioso jolly offensivo per Gattuso, con il calciomercato Milan che è pronto a riscaldarsi nonostante il freddo. E le parole dell'agente del calciatore non fanno che alimentare la fiamma.

Calciomercato Milan, l'agente di Dani Olmo: "Rossoneri interessati, ma servono 25 milioni"

Marko Naletilic, agente di Dani Olmo, è intervenuto ai microfoni di 24sata e ha confermato l'interesse del Milan per il suo assisitito, soffermandosi anche sul suo possibile apporto alla manovra rossonera:

La società rossonera ha mostrato interesse per Dani Olmo, darebbe una spinta al Milan. Ha qualità individuali e potrebbe portare al Milan quello che manca nel reparto offensivo

L'agente ha poi aggiunto che 25 milioni rappresentano una cifra verosimile per portare via lo spagnolo da Zagabria. Dalla Croazia all'Italia: Dani Olmo potrebbe quindi sbarcare a Milanello per dare il suo contributo in zona offensiva, in un periodo in cui i gol faticano ad arrivare.

Qualche numero in più: Dani Olmo è a Zagabria dal 2014, e in questa stagione è sceso in campo per 26 volte in totale, realizzando 4 gol e servendo 7 assist. Un giocatore dotato di grande tecnica, rapido, osservato speciale dei difensori avversari. Ecco un assaggio delle sue qualità, in attesa di scoprire se diventerà davvero lui il protagonista del prossimo calciomercato Milan.