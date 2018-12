I nerazzurri sognano dalla scorsa estate di prendere il croato del Real Madrid. La trattativa per il Pallone d'Oro, dopo mesi, è ancora viva. Il ds: "Mai dire mai".

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Un sogno che si ripete. Giorno dopo giorno. Una sessione di calciomercato dopo l'altra. L'Inter continua a sperare, di più, continua a lavorare per portare Luka Modric a Milano. Il Pallone d'Oro in carica ha spinto durante tutta la scorsa estate per lasciare il Real Madrid e per venire in Italia. Aveva voglia di vestirsi di nerazzurro. Alla fine però Florentino Perez ha avuto la meglio ed è riuscito a trattenerlo.

Gianluca Di Marzio, grande esperto di calciomercato, ha intervistato il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio con il quale ha parlato proprio della trattativa per Modric. Durante la chiacchierata, che andrà in onda domenica 30 dicembre su Sky Sport, il ds dei nerazzurri ha spiegato quanto successo in estate, senza escludere che la trattativa possa rinascere in futuro.

Modric d'altronde sarebbe un colpo eccezionale per l'Inter. Non solo dal punto di vista tecnico-tattico. Sarebbe un messaggio che il club nerazzurro manderebbe alla Juventus, che da anni domina in Italia e a tutti i più grandi club d'Europa. Modric sarebbe una calamita per gli altri top player. Sarebbe il certificato dell'ambizione della società milanese.

Getty Images Luka Modric, obiettivo di calciomercato dell'Inter, premiato per la vittoria del Mondiale per Club

Calciomercato Inter, Ausilio non esclude l'acquisto di Modric

Prendere Modric, dunque, sarebbe particolarmente importante per l'Inter. Potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. La trattativa di calciomercato che si è sviluppata la scorsa estate non si è concretizzata, Ausilio però non esclude che in futuro possa esserci un finale diverso:

Nella scorsa finestra non ci credevo al 100%, però non vedevo perché non sognare e provarci. Dissi ai procuratori del giocatore che noi eravamo pronti, che dovevano solo confrontarsi con il Real Madrid. Stava a loro trovare l'accordo. Noi non abbiamo trattato con il Real perché sapevamo quali fossero le nostre possibilità.

In futuro però la trattativa di calciomercato potrebbe ripartire. In futuro Modric potrebbe davvero vestirsi di nerazzurro. Ausilio ci crede e ci spera, perché sa quanto sarebbe importante per l'Inter:

La sua qualità e il suo status sono fuori discussione. Oggi nel calcio non si puoi mai dire "mai"...

Ed ecco che Luka Modric all'Inter è un sogno che si ripete. Giorno dopo giorno. Una sessione di calciomercato dopo l'altra.