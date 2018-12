WWE News, la tentazione di Mandy Rose: sotto il vischio con Jimmy Uso

The Golden Goddess lascia intendere al samoano che ci sia l'opportunità per baciarsi, ma lui non cade in tentazione e resta fedele alla moglie (reale) Naomi.

0 condivisioni

53 minuti fa di Marco Ercole

Share Condividi Twitta

Partiamo da un presupposto: in questa WWE News si parla kayfabe (cioè "eventi e azioni che vengono messi in scena come se fossero reali ma che in realtà sono programmati a tavolino"). Non è dunque realtà, ma recitazione prodotta da questi atleti/attori della World Wrestling Entertainment. Fatta questa premessa e consapevoli che nonostante tutto i primi commenti saranno comunque i grandi classici ("ma tanto è tutto finto"), andiamo a raccontare questa WWE News e quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata di SmackDown, quella andata in scena nel giorno di Natale negli Stati Uniti. I due fratelli Uso, Jey e Jimmy, camminano nel backstage soddisfatti dopo aver vinto il loro match (insieme a Luke Gallows e Karl Anderson), contro i SAnitY e The Bar. I gemelli poi si salutano scambiandosi gli auguri di buon Natale, con Jimmy che dice di dover andare dalla moglie reale (la wrestler Naomi), per trascorrere con lei le feste. Subito dopo averlo detto, però, dietro l'angolo incrocia Mandy Rose e Sonya Deville... WWE WWE News, Mandy Rose tenta Jimmy Uso WWE News, Mandy Rose tenta Jimmy Uso sotto il vischio La nostra WWE News procede quindi con una serie di sguardi che sono tutto un programma da parte di Mandy Rose e Sonya Deville nei confronti di Jimmy Uso, con The Golden Goddess che fa notare al samoano di essere entrambi sotto al vischio: Sai cosa significa questo? La bella bionda - che la scorsa settimana è stata protagonista di un'offerta ricevuta (e rifiutata) per entrare nel porno - lo dice con aria ammiccante, riferendosi chiaramente alla tradizione secondo la quale sotto al vischio ci si debba baciare. Una tentazione bella è buona, insomma. Nella quale però Jimmy Uso non è caduto. Anzi, il samoano ha mostrato grande fedeltà e integrità morale, rispondendo di non avere idea di cosa significasse. Prima che Mandy glielo potesse "spiegare", però, è arrivata di gran carriera Naomi, furiosa, che ha tirato qualsiasi cosa a portata di mano verso le due ragazze. Successivamente viene calmata a stento dal marito. E il segmento si è concluso sì con un bacio sotto i vischio. Ma è quello tra i due coniugi.