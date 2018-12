Rusev ha l'occasione per conquistare per la terza volta il titolo degli Stati Uniti nel main event dello show di Natale. E Mustafa Ali continua a sorprendere.

di Marco Ercole

Negli Stati Uniti è Natale, qui in Italia la puntata va in onda a Santo Stefano, ma le WWE News non si fermano nemmeno oggi.

Sì, anche in questo caso lo show è stato registrato la settimana scorsa (così da consentire agli atleti di passare le feste con le rispettive famiglie) a Fresno, in California, ma ciò non toglie che il cammino della World Wrestling Entertainment verso la nuova era anticipata da Mr McMahon continui ad andare avanti.

Ci sono insomma un sacco di WWE News da raccontarvi in questa edizione natalizia di WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

WWE News, Highlights Xmas Smackdown

Tanto per cominciare, in questa puntata è previsto lo scontro tra Shinsuke Nakamura e Rusev, che si sono punzecchiati la settimana scorsa, con in palio il titolo di campione degli Stati Uniti.

E poi c'è molto curiosità di vedere come si comporterà Mustafa Ali, dopo la sua promozione da 205 Live a SmackDown, che la settimana scorsa lo ha portato a schienare addirittura il campione WWE Daniel Bryan.

Questo e molto altro troverete nel nostro consueto report ricco sia di WWE News che degli Highlights dello show.

Luke Gallows, Karl Anderson e The New Day vs SAnitY

Luke Gallows, Karl Anderson e il New Day fanno squadra per affrontare i SAnitY e gli SmackDown Tag Team Champions The Bar in un eight-man tag team match. A vincere è proprio il primo schieramento, che riesca ad avere la meglio di fronte agli Usos, presenti al tavolo di commento.

Daniel Bryan interrompe R-Truth e Carmella

R-Truth (vestito da Babbo Natale) e Carmella (da elfo) sono sul ring, i due a TLC hanno ottenuto la possibilità di entrare per ultimi nei rispetti Royal Rumble Match. Vengono interrotti però dall'ingresso del WWE champion, il "nuovo" Daniel Bryan, che comincia a prendersela verbalmente con AJ Styles e Babbo Natale. Alla fine conclude la sua "arringa" attaccando (stavolta fisicamente) pure R-Truth.

Andrade "Cien" Almas vs Mustafa Ali

Altra grandissima vittoria per Mustafa Ali, che dopo aver schienato Daniel Bryan sette giorni fa, si prende un conteggio di tre anche contro Andrade "Cien" Almas, al termine di un incontro pazzesco.

Subito dopo la sfida vediamo Mustafa Ali che viene salutato bel backstage dagli atleti di 205 Live, che si congratulano con lui. Anche Shelton Benjamin gli dà ufficialmente il benvenuto a SmackDown stringendogli la mano. Arriva però Daniel Bryan, che lo attacca alle spalle e gli urla di non meritarsi di stare nel roster blu.

Xmas MizTV con Shane McMahon

Edizione natalizia del MizTV, con Shane McMahon come ospite. Il tutto altro non è che l'ennesimo tentativo di The Miz di far diventare il figlio di Vince suo Tag Team Partner, anche perché adesso non sarà occupato da solo a seguire gli sviluppi di SmackDown. Shane è combattuto, ma alla fine - dopo aver chiesto consiglio al pubblico - decide di accettare la richiesta di The Miz.

Jeff Hardy vs Samoa Joe

Faccia a faccia tra Jeff Hardy e Samoa Joe, che la settimana scorsa avevano avuto un battibecco verbale sul ring, concluso con la Twist of Fate di Jeff. Un episodio che si ripete anche in un match ufficiale, che viene vinto dal samoano per squalifica, dopo che il Cavaliere del Vento si accanisce su di lui fuori dal ring. La sfida però va avanti anche dopo, perché Samoa Joe attacca di nuovo Hardy con la sua Coquina Clutch.

Mandy Rose tenta di sedurre Jimmy Uso

Curioso fuoriprogramma nel backstage. Dopo aver salutato suo fratello Jey, dicendogli di essere pronto per andare a festeggiare con la moglie, Jimmy incrocia Sonya Deville e Mandy Rose, proprio sotto il vischio. Quest'ultima gli domanda se sappia cosa significhi, alludendo al fatto che i due debbano baciarci.

Jimmy non cade in tentazione e subito dopo arriva Naomi, furiosa, che tenta di attaccare le due. La situazione viene riportato immediatamente alla calma dal samoano, che bacia sua moglie.

Shinsuke Nakamura (C) vs Rusev

Siamo arrivati al momento del main event, quello che mette in palio la US Championship. Rusev ha l'opportunità di confrontarsi per il titolo con Shinsuke Nakamura e riesce anche a vincere, conquistando per la terza volta in carriera la cintura di campione degli Stati Uniti.

AJ Styles attacca Mr McMahon

Al termine della puntata vediamo un colloquio nel backstage tra Mr McMahon e AJ Styles. Il Chairman inizialmente chiede in modo provocatorio all'ex campione WWE chi sia. Ovviamente The Phenomenal One risponde con orgoglio, spiegando anche di essere colui che ha costruito SmackDown. A quel punto Vince gli domanda come mai non abbia combattuto allora, a differenza del New Daniel Bryan, che invece si è presentato sul ring.

Così gli chiede di tirare fuori anche lui quell'animale che ha dentro e per farlo lo stuzzica, arrivando fino a schiaffeggiarlo. A quel punto AJ Styles non riesce più a mantenere la calma e colpisce Mr McMahon lasciandolo per terra, prima di essere accompagnato fuori dalla sicurezza.