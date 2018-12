I due non si erano mai sfidati da allenatori in campionato, ma c'è un precedente risalente a quando i due allenavano gli Allievi di Lazio e Milan. Il padre: "Emozione speciale".

0 condivisioni

un'ora fa di MarcoValerio Bava

Non può essere una partita come le altre, sarà un evento e non solo per la famiglia Inzaghi. Sarà un evento anche per il calcio italiano, per la Serie A, perché erano 69 anni che due fratelli allenatori non si sfidavano in una partita di campionato. Il precedente è della stagione 1949/50, quando Mario e Giovanni Varglien si affrontarono tra andata e ritorno con Como e Atalanta. Natale in famiglia, poi Santo Stefano da avversari.

Una giornata particolare, unica, che resterà nei libri dei ricordi di famiglia. Allo stadio Dall'Ara ci saranno tutti, compresi i figli di Simone e nipoti di Filippo per cui lo zio stravede. E soprattutto i genitori dei fratelli Inzaghi, Giancarlo e Marina, che non prenderanno le parti di nessuno dei due figli. Sperano in un pareggio, ma sanno che qualsiasi risultato non inficerà minimamente il rapporto che c'è tra i due.

Quando giocavano a pallone da piccoli e c'era qualche piccola lite, la mamma era solita prendere le parti del più piccolo, stavolta con Pippo in bilico la preferenza potrebbe andare al maggiore dei suoi figli. Ma sono misteri di un cuore di madre che è impossibile indagare. Sarà certamente un momento meraviglioso per la famiglia Inzaghi, una famiglia a suo modo unica in Italia. Papà Giancarlo sa quanto particolare sia la situazione e lo confessa a SkySport:

Sicuramente è una grande soddisfazione vederli di fronte per la prima volta in panchina, anche se in carriera ci hanno abituati bene. Come sono loro due? Filippo si concentra sul calcio 26 ore su 24, Simone invece nasconde bene le preoccupazioni e riesce a staccare la spinna. Filippo non stacca mai, infatti ha qualche capello bianco in più. Ma l’esito di Bologna-Lazio non macchierà minimamente l’armonia e il clima natalizio che si respira in famiglia

Getty Images

Serie A, fratellini Inzaghi contro: Simone sfida Pippo, ma non è la prima volta

La sfida tra i fratelli Inzaghi è un inedito totale in Serie A, mai si erano sfidati nel massimo campionato. Ma c'è un precedente e risale al 16 marzo 2013, torneo Arco di Trento dedicato a Beppe Viola e soprannominato il "Viareggio degli Allievi", con Simone che allenava i giovani della Lazio e Pippo quelli del Milan. Vinsero i biancocelesti grazie a una doppietta di Mamadou Tounkara.

Ci sono poi gli incroci sul rettangolo verde, quando i due giocavano e segnavano. Qui i precedenti sorridono a Filippo che ha vinto tre volte contro l'unico successo di Simone. Pesante però. Era l'aprile del 2000 e la Lazio s'impose a Torino contro la Juventus, dando il via alla rimonta scudetto poi culminata all'ultimo turno con la vittoria laziale sulla Reggina e la sconfitta bianconera a Perugia.

Nell'estate del 1999, nove mesi prima di quello scudetto finito sulla maglia biancoceleste di Simone Inzaghi, i due fratelli erano a Milano Marittima, in vacanza insieme. Uno era alla Juve. Appunto. L'altro era appena passato alla Lazio che lo aveva acquistato dal Piacenza per 30 miliardi dopo una stagione da 15 gol in campionato. Sguardi complici e parole d'amore di Pippo per il fratellino in rampa di lancio:

È più forte di me, ma non lo dico adesso, lo dicevo anche quando lui giocava in C2 al Lumezzane. Dicevo che era da grande squadra e ora è alla Lazio.

Simone incassa i complimenti e continua ad ammirare il fratello che in Serie A aveva già segnato e pure in Champions League. Pippo era già un totem del calcio italiano, già nazionale. In Azzurro poi giocheranno insieme grazie a Trapattoni nel 2000 in un'amichevole contro l'Inghilterra. In quell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Simone però lanciava la sfida che poi avrebbe vinto:

La Lazio è forte, io l'ho scelta nonostante tante offerte e voglio vincere lo Scudetto

Getty Images

La Lazio per la Champions League, Pippo per rimanere in sella

La sfida tra i fratelli Inzaghi, però, assume un valore rilevante anche in termini di classifica. La Lazio è tornata al quarto posto dopo il successo sul Cagliari e la contemporanea sconfitta del Milan contro la Fiorentina. Il Bologna viene da due pareggi contro Milan e Parma, due zero a zero che hanno confermato due evidenze: i rossoblù segnano poco, ma hanno buona organizzazione difensiva. Inzaghi senior, però, ha necessità di fare punti, una sconfitta potrebbe costargli la panchina:

La Lazio lo scorso anno non è andata in Champions League immeritatamente, per quanto dimostrato e per il gioco espresso. Affrontiamo una grande squadra, in pochi ci danno possibilità, come contro il Milan. Ma nelle ultime due partite abbiamo dimostrato di essere sul pezzo e di poter rompere le scatole a tutti. Speriamo di fare una grande gara, in partite così ci vuole la classica prestazione perfetta per portare a casa dei punti.

Sfidare Simone sarà emozionate, particolare, diverso. Qualcosa che porterà con sé sensazioni prima e dopo la partita, ma durante ognuno guarderà al proprio tornaconto. Cioè all'ottenere il massimo dalla partita. Lo conferma Filippo in conferenza stampa:

Sarà strano ma sarà sicuramente una grande emozione, soprattutto per la mia famiglia e per chi ci vuole bene. Ritrovarsi in panchina in Serie A, soprattutto dopo tutto quello che il calcio ci ha dato, è anche chiedere troppo a questo sport. Sarà una bella emozione, prima e dopo, per la mia famiglia e per i miei nipoti che saranno allo stadio. Che vinca il migliore, sarà strano, ma al fischio d'inizio ognuno penserà alla propria squadra

Parole al miele per il fratello le riserva Simone, convinto che Pippo rimarrà sulla panchina del Bologna e che riuscirà a centrare l'obiettivo salvezza. La Lazio, dal canto suo, deve dare continuità alla prestazione contro il Cagliari e mantenere la zona Champions:

Per me sarà una gara particolare, sarà emozionante sfidare mio fratello. Da calciatore è già successo, sarà bello per noi e per i miei genitori. Quando c'era Trapattoni, andammo insieme in Nazionale e fu un bel traguardo. Per Natale abbiamo pensato a farci gli auguri, non abbiamo parlato del match. Affronteremo un Bologna organizzato, in corsa per la salvezza. Mio fratello saprà portare la nave in porto. Ne sono certo. Noi come Lazio siamo ambiziosi e vogliamo fare bene.

La Serie A conoscerà una pagina quasi inedita. Una sfida in famiglia, un derby tra fratelli che non si vedeva da quasi 70 anni. Lazio e Bologna a caccia di punti, con obiettivi diversi, con lo stesso sangue in panchina. E un amore che non conosce sconfitta e non può parlare di rivalità. Ma solo di sana competizione.