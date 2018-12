La difesa di Baroni funziona, l'attacco di Gattuso decisamente no: tra i migliori in campo anche Ariaudo e Donnarumma, male le due punte rossonere.

48 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Dopo due pareggi e una sconfitta (e zero gol segnati) il Milan di Gattuso è scivolato al quinto posto nell'ultima giornata di Serie A. Dopo pochi giorni, però, Gattuso e i suoi hanno subito l'opportunità di rifarsi in casa del Frosinone, che comunque da parte sua non vuole essere la vittima sacrificale rossonera: gli uomini di Baroni sono a caccia di punti per cercare di uscire il prima possibile dalla zona retrocessione.

Il primo tempo è piuttosto piatto, il Milan ha un paio di grosse occasioni prima con Cutrone (da due passi!) poi con Castillejo, ma il sinistro dello spagnolo viene fermato dal palo. Il Frosinone, invece, trova prima un'ottima risposta di Donnarumma, poi vede un gol di Ciano annullato dal VAR per un fallo commesso su Calhanoglu. E così primi 45' terminano a reti inviolate.

Nella ripresa il Milan insiste e spinge e schiaccia il Frosinone (che comunque in ripartenza prova a far male), ma non riesce a segnare neanche in questa occasione. Gattuso cambia, lancia Laxalt e Conti, le prova tutte ma i suoi non sfondano il muro tirato su da Baroni, che strappa così un prezioso punto in casa.

Serie A, le pagelle di Frosinone-Milan

Frosinone (3-5-2) : Sportiello 6; Goldaniga 6, Ariaudo 6.5 (76' Salamon 6), Krajnc 6; Ghiglione 7 (74' Zampano 6), Chisbah 6, Maiello 6, Crisetig 5.5, Beghetto 6; Ciano 6, Pinamonti 5.5 (80' Ciofani s.v.). All. Baroni 6.5

: Sportiello 6; Goldaniga 6, Ariaudo 6.5 (76' Salamon 6), Krajnc 6; Ghiglione 7 (74' Zampano 6), Chisbah 6, Maiello 6, Crisetig 5.5, Beghetto 6; Ciano 6, Pinamonti 5.5 (80' Ciofani s.v.). All. Baroni 6.5 Milan (4-3-3): Donnarumma 7; Calabria 6 (74' Conti 6), Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessié 5.5, Bakayoko 6.5, Calhanoglu 5.5; Castillejo 6 (74' Laxalt 5.5), Higuain 5.5, Cutrone 5.5. All. Gattuso 5

I migliori

Ghiglione 7

Spina nel fianco sull'out di sinistra rossonero, Ghiglione offre sempre un appoggio ai compagni e si trova più volte del vivo dell'azione. Ottima prova, con due gol negati nel primo e nel secondo tempo da due grandi interventi di Donnarumma.

Donnarumma 7

7 in pagella anche per Gigio Donnarumma, probabilmente unica nota positiva nel periodo negativo rossonero. Tre interventi decisivi per evitare la seconda sconfitta consecutiva del suo Milan.

Ariaudo 6.5

Guadagna un buon 6.5 invece Ariaudo, che offre una prestazione praticamente impeccabile: il difensore centrale regge bene, respinge tiri, si fa male e stringe i denti finché può.

I peggiori

Kessié 5.5

Poco preciso, poco presente, poco convinto, poco tutto: l'ivoriano fatica sia in fase difensiva che in fase offensiva, prova a mettere il fisico ma raramente riesce in qualcosa di buono. A tre minuti dalla fine ha sul destro un ottima occasione per sbloccarla, ma il suo tiro si spegne a lato.

Higuain-Cutrone 5.5

Tanti anni di differenza ma stesso voto per entrambi: se il Milan non segna più in Serie A la prima responsabilità è degli attaccanti, che si impegnano parecchio ma dentro l'area concludono raramente e in modo sgangherato.

Gli allenatori

Baroni 6.5

Non è arrivata la vittoria, ma il punto ottenuto è comunque importante: Milan fermato sullo 0-0 da un Frosinone organizzato, che nel corso dei 90 minuti ha concesso pochissimo.

Gattuso 5

Il suo Milan non vince più, il suo Milan non sa più segnare: altro risultato pessimo e classifica di Serie A che virtualmente si complica ancora di più. Poca pericolosità, poche idee, squadra sotto tono. E panchina che traballa ancora di più...