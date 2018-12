Il Boxing Day valido per la 18esima giornata di Serie A si è chiuso col big match Inter-Napoli, che ha visto i nerazzurri vincere 1-0 grazie al gol nel finale di Lautaro Martinez. Nel post-partita Luciano Spalletti ha commentato così la prestazione dei suoi:

Su Nainggolan:

Negli spogliatoi a inzio anno si stilano dei regolamenti e poi io faccio presente alla società quando non vengono rispettati. Io devo far rispettare le regole che sono importanti come il pallone. Castigo finito? Sì, è stato tenuto fuori solo per questa gara ed è stato multato. I soldini i giocatori ce li hanno, se li multi e basta magari non capiscono e te li danno pure un'altra volta. Invece se stanno fuori imparano la lezione. Se mi ha deluso? Ha avuto comportamenti che non vanno benne. Radja lo abbiamo voluto tutti, è capitata un'occasione e l'abbiamo colta. Parliamo di un profilo di qualità