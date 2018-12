Sarebbe stato un gol pazzesco, il decimo segnato in questa Serie A e il 14esimo stagionale se contiamo anche quelli realizzati in Champions League. San Siro sarebbe letteralmente esploso davanti a una prodezza del genere. Chissà se Icardi ci riproverà ancora in questa stagione.

Proprio così, l'argentino ha cercato il gol su calcio d'inizio e per poco non riusciva a battere Alex Meret. Il portiere del Napoli ha indietreggiato, alzato le braccia e visto il pallone stamparsi sulla traversa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK