Al triplice fischio di Inter-Napoli, big match della 18esima giornata di Serie A vinto 1-0 dai nerazzurri grazie al gol di Lautaro Martinez al 92', Carlo Ancelotti ha commentato così la prova dei suoi a Sky Sport. In particolare si è soffermato sull'espulsione di Kalidou Koulibaly che è stato travolto per tutta la partita da vergognosi ululati razzisti:

Alla fine a Mazzoleni ho chiesto lumi sulle due espulsioni (anche Insigne nel finale si è preso il rosso, ndr) che hanno determinato il risultato. Stavamo spingendo e siamo rimasti in dieci, anche se in inferiorità numerica abbiamo avuto l'occasione per vincere. C'era un clima particolare a San Siro, gli animi erano agitati. Per tre volte abbiamo chiesto la sospensione della partita alla Procura federale per gli ululati razzisti a Koulibaly, che è sempre tranquillo ed educato. E invece durante la partita era agitato, non sereno. La partita alla fine è andata avanti

Ancelotti ha una soluzione:

Una soluzione ci sarebbe, ovvero quella di interrompere le partite. Basta sapere come e quando vanno interrotte, altrimenti la prossima volta ci fermiamo noi e ci danno la partita persa. Non è una scusa per la sconfitta, il giocatore era agitato e nervoso. Questo non va bene per il calcio italiano, non solo per noi