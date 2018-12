A pochi minuti da Inter-Napoli, big match della 18esima giornata di Serie A, ha parlato l'amministratore delegato dei nerazzurri Bepep Marotta. Inevitabilmente l'argomento che tiene banco è quello di Radja Nainggolan e degli audio diffusi sul web nella giornata di ieri in cui il belga manifestava il suo desiderio di tornare alla Roma.

In un comunicato ufficiale - ha esordito Marotta a Sky Sport 24 - abbiamo esplicitato le motivazioni che hanno portato alla sospensione di Nainggolan. Abbiamo raccolto le indicazioni dell'allenatore, che è il leader del gruppo, e abbiamo agito di conseguenza. Poi le dinamiche interne vengono gestite da noi per una questione di correttezza, non è questa la sede per parlarne. Il ragazzo stasera è allo stadio, testimonianza di attaccamento alla maglia e del rispetto che nutre nei confronti della squadra

Gli viene chiesto se Nainggolan verrà messo sul mercato:

Penso proprio di no, assolutamente no. Non verrà invalidata una decisione presa dalla società a luglio. Abbiamo preso un provvedimento giusto e ora deciderà l'allenatore quando reinserirlo, dopodiché sarà tutto dimenticato. Poi starà a noi supportarlo per far sì che renda al meglio. La squadra è composta da professionisti e uomini, situazioni come queste ci sono sempre state. Nainggolan non deve finire sul banco degli imputati, ha sbagliato ma ora basta, si va avanti. La società è stata vigile, ora l'argomento è chiuso