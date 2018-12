Nel prossimo turno di campionato, la 19esima giornata di Serie A in programma tutta il 29 dicembre 2018, la Juventus aprirà il programma con la partita all'Allianz Stadium delle 12.30 contro la Sampdoria. L'Atalanta scenderà in campo invece alle 15, ospite del Sassuolo a Reggio Emilia. Ma ecco gol e highlights di Atalanta-Juventus 2-2.

Nella 18esima giornata di Serie A , la Juventus già campione d'inverno si presenta all'Atleti Azzurri d'Italia per continuare la sua marcia fin qui inarrestabile, l'Atalanta di Gasperini però deve risollevarsi dopo la sconfitta rimediata in casa del Genoa pochi giorni fa.

