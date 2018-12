Ultima giornata prima del giro di boa: la Juventus ospita la Sampdoria all'Allianz Stadium nel lunch match delle 12.30, il Napoli al San Paolo contro il Bologna.

0 condivisioni

un'ora fa di Marco Ercole

Con l'ultimo turno di Serie A del 2018 si chiude anche il girone d'andata del campionato italiano. La Juventus era già campione d'inverno prima di scendere in campo con l'Atalanta nell'ultima giornata, il pareggio con i bergamaschi non ha quindi influito minimamente su questo "titolo" provvisorio.

Saranno proprio i bianconeri di Massimiliano Allegri a scendere in campo per primi nella 19esima giornata, che per l'occasione di svilupperà tutta il 29 dicembre.

Alle 12.30 la Vecchia Signora ospiterà all'Allianz Stadium la Sampdoria, reduce dalla quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di Serie A. Non sarà proprio una passeggiata insomma per la Juventus, che però sarà affamata di vittoria dopo il passo falso nel 18esimo turno nella partita all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Il resto del prossimo turno si giocherà per la maggior parte alle 15, con ben 7 incontri concentrati in quell'orario.

80 Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-81

Chiudi 1 di 80

Prossimo turno Serie A: la 19^ in TV su Sky e DAZN

Il Chievo ospiterà il Frosinone in un match importantissimo in chiave salvezza, l'Inter andrà a Empoli, mentre la Fiorentina sarà ospite del Genoa. All'Olimpico la Lazio se la dovrà vedere con il Torino, la Roma invece giocherà in trasferta al Tardini di Parma. Chiudono il programma pomeridiano Sassuolo-Atalanta e Udinese-Cagliari.

Alle 18 poi toccherà al Napoli di Carlo Ancelotti continuare la sua rincorsa sulla Juventus, nella partita al San Paolo contro il Bologna. Per completare la 19esima giornata di campionato, infine, ci sarà Milan-Spal alle 20.30.

Ricordiamo come sempre che anche questo turno di Serie A si potrà vedere in in TV e streaming con i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per tutti quelli che ancora non fossero abbonati, c’è sempre la possibilità di provare i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure scaricare l'app di DAZN: primo mese gratuito, mentre a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 19a giornata