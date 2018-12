I Reds travolgono il Newcastle 4-0 e allungano in vetta mentre i Citizens cadono in casa del Leicester e lasciano il secondo posto al Tottenham. Bene la prima all'Old Trafford dello United di Solskjaer, il Chelsea di Sarri è quarto.

32 minuti fa di Simone Cola

Va in scena in Inghilterra il tradizionale turno del Boxing Day, valido per la 19esima giornata della Premier League, e quelli che emergono al termine delle gare pomeridiane non sono verdetti ma certo risultati indicativi, al giro di boa, di quelli che sono i valori espressi in questo inizio di stagione.

Turno favorevole per il Liverpool capolista, che a Anfield piega senza problemi il Newcastle di Rafa Benitez: gli uomini di Klopp passano in vantaggio all'11esimo con Lovren e poi dilagano nella ripresa con un rigore realizzato da Salah e poi con le reti di Shaqiri e Fabinho, confermando di essere in possesso di tutte le qualità necessarie per vincere la Premier League, evento che peraltro non accade dal 1990, da quando cioè questa ancora non aveva assunto l'attuale denominazione.

Frenano ancora i campioni del Manchester City, che dopo essere caduti clamorosamente in casa contro il Crystal Palace alla 18esima giornata deludono ancora finendo sconfitti 2-1 in casa del Leicester, bravo nel rimontare l'iniziale svantaggio firmato da Bernardo Silva con i gol di Albrighton e Ricardo. Gli uomini di Guardiola scivolano al terzo posto, sorpassati dal Tottenham di Pochettino che invece si sbarazza senza problemi del Bournemouth grazie alle marcature di tutte le sue stelle offensive: Son (doppietta), Kane, Eriksen e Lucas Moura.

Premier League, i risultati del Boxing Day

C'era grande attesa per la prima in casa del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, che ritrova il miglior Pogba e supera 3-1 l'Huddersfield: il francese realizza una doppietta che segue vantaggio firmato da Matic, soltanto nel finale Jorgensen trova la rete della bandiera. I Red Devils, schierati con un efficace 4-2-3-1 che vede Pogba nel ruolo di trequartista - esperimento annunciato nei giorni scorsi e decisamente riuscito - accorciano nei confronti dell'Arsenal, che lascia il campo del Brighton & Hove Albion dopo essersi portato in vantaggio con Aubameyang.

Con United e Leicester risale la classifica della Premier League anche l'Everton, capace di rifilare un sonoro 5-1 al Burnley in trasferta: scatenato l'ex Roma e Barcellona Lucas Digne, autore di una doppietta, a segno anche Sigurdsson, Yerry Mina in apertura e Richarlison nel finale. Finiscono 1-1 Fulham-Wolverhampton (Cottagers in vantaggio a un quarto d'ora dal termine con il talento Sessegnon ma incapaci di conservare il vantaggio) e 0-0 lo spareggio-salvezza tra Crystal Palace e Cardiff City, risultato che non accontenta nessuno.

Quarta forza del campionato, dopo lo stop dell'Arsenal, è adesso il Chelsea di Maurizio Sarri che conquista tre punti sul campo del Watford nella gara che va in scena in serata. Vantaggio dei Blues alla fine del primo tempo con Hazard, immediato pareggio dell'argentino Pereyra per i padroni di casa e definitivo 2-1 firmato ancora da Hazard su rigore al 58esimo: il belga penserà pure al Real Madrid per il futuro, ma al momento si sta comportando da vero professionista trascinando la squadra verso l'alta classifica.

So happy for 3 points and 2 goals at home with our supporters and family there. Have great blessed holidays everyone, loads of love 🌟 @ManUtd #mufc #heretocreate pic.twitter.com/R8gVwIxOzP — Paul Pogba (@paulpogba) December 26, 2018

Risultati 19esima giornata

Fulham-Wolverhampton 1-1

Burnley-Everton 1-5

Liverpool-Newcastle 4-0

Crystal Palace-Cardiff City 0-0

Leicester City-Manchester City 2-1

Tottenham-Bournemouth 5-0

Manchester United-Huddersfield 3-1

Brighton & Hove-Arsenal 1-1

Watford-Chelsea 1-2

Southampton-West Ham 27/12/2018 - 20,30

Classifica Premier League dopo 19 turni

Liverpool 51 Tottenham 45 Manchester City 44 Chelsea 40 Arsenal 38 Manchester United 32 Leicester City 28 Everton 27 Watford 27 Wolverhampton 26 Bournemouth 26 West Ham 24* Brighton & Hove 22 Crystal Palace 19 Newcastle 17 Southampton 15* Cardiff City 15 Burnley 12 Fulham 11 Huddersfield 10

*una partita in meno