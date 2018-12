Sono tre gli Scudetti in bacheca, 9 le Coppe Italia. L'ultimo trofeo è la Supercoppa italiana del 2008

La prima vittoria a finire nel palmares della Roma (se si esclude la Coppa CONI del 1928) fu lo Scudetto conquistato nella stagione 1941-42: i giallorossi allenati dall'ungherese Alfréd Schaffer e trascinati dai gol di Amedeo Amedei e Miguel Ángel Pantó, si laurearono campioni d'Italia precedendo in classifica Torino e Venezia, e apposero così la prima 'firma' nel loro albo d'oro.

Dopo la retrocessione in Serie B della stagione 1950-51, e la vittoria del campionato cadetto che riportò subito la Roma nella massima serie, per un altro successo bisogna attendere il 1961, quando la Roma sconfisse nella doppia finale della Coppa delle Fiere il Birmingham. Il trofeo, che negli anni a seguire venne sostituito dalla Coppa Uefa (ora Europa League), non è stato riconosciuto dalla UEFA come competizione ufficiale.

Gli anni Sessanta portarono in dote la prima delle 9 Coppe Italia conquistate (1964), mentre è del 1982 il secondo Scudetto della storia giallorossa. La Roma allenata dallo svedese Nils Liedholm precedette in classifica Juventus e Inter. Il terzo campionato conquistato risale alla stagione 2000-01, Fabio Capello in panchina e Gabriel Omar Batistuta a guidare l'attacco. L'ultimo trofeo in ordine di tempo aggiunto al palmares della Roma è la Supercoppa Italiana del 2008.

17 maggio 2001: la Roma conquista il terzo Scudetto della sua storia

Detto della Coppa delle Fiere, la Roma conquistò un altro trofeo internazionale, non riconosciuto dalla UEFA: la Coppa Anglo-Italiana del 1972. I giallorossi andarono molto vicino alla conquista di un alloro internazionale da inserire nel proprio palmares in due occasioni: la prima fu il 30 maggio 1984, quando cedettero solo ai rigori al Liverpool nella finale di Coppa Campioni disputata in quell'occasione proprio allo stadio Olimpico. Sette anni più tardi, il 22 maggio 1991, la Roma fu sconfitta dall'Inter nella finale di Coppa Uefa (2-0 per i nerazzurri all'andata, 1-0 della Roma al ritorno).

Trofei nazionali

3 Scudetti (1941-42, 1982-83, 2000-2001)

1 Campionato di Serie B (1951-52)

9 Coppe Italia (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

2 Supercoppe italiane (2001-02, 2007-08)

Trofei internazionali

1 Coppe delle Fiere (1960-61) - Non riconosciuto dalla UEFA

1 Coppa Anglo-Italiana (1971-72) - Non riconosciuto dalla UEFA

Altri risultati