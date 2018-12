Fondato nel 1899, il Milan riesce a vincere il suo scudetto numero uno dopo appena due anni, conquistandone poi altri due nello stesso primo decennio del 1900. Negli anni Cinquanta i rossoneri tornano al successo con altri quattro campionati italiani messi in bacheca, mentre bisogna aspettare i Sessanta per arricchire l'albo d'oro con una Coppa Italia (la prima) e ben 4 trofei internazionali: 2 Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa intercontinentale.

Nonostante la frenata degli ultimi anni il palmares del Milan resta insomma di tutto rispetto, arricchito per l'ultima volta nel 2016, con la vittoria della Supercoppa italiana a Doha contro la Juventus. Il successo in Champions League più recente risale invece al 2007, quando ad Atene il Milan di Ancelotti è riuscito a prendersi una rivincita sul Liverpool (che l'aveva sconfitta due anni prima con una rimonta incredibile), vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Pippo Inzaghi (inutile gol di Kuyt nel finale).

Da quell'annata però non sono più arrivati trofei a livello internazionale, il Milan è rimasto fermo a 18 e la classifica attuale vede invece le Merengues condurre con 27 titoli, davanti agli egiziani dell'Al-Ahly a 20, con i rossoneri in terza posizione insieme alle due argentine Boca Juniors e Independiente.

Trenta trofei nazionali, diciotto internazionali. Il palmares del Milan è decisamente molto ricco. Difficile trovare spazi nella bacheca rossonera, la più piena a livello extra-italiano rispetto a ogni altro club del nostro Paese. E prima del dominio incontrastato del Real Madrid degli ultimi anni in Europa, la società di Milano è stata anche "il club più titolato al mondo", come evidenziato con una scritta celebrativa sulla maglietta della stagione 2008/2009.

