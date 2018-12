Intanto La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'Inter sta pensando in queste ore a come gestire la situazione. Il club dovrebbbe prendere una posizione ufficiale poco prima del big match contro il Napoli, in programma questa sera a San Siro alle 20.30 e valido per la 18esima giornata di Serie A.

Permettetemi di dire una cosa, considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. Per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie, è veramente disgustoso. Vi auguro comunque un Buon Natale

In questi vocali, inviati presumibilmente dal giocatore a un amico di Roma, Nainggolan dice chiaramente di voler tornare in giallorosso. Parole che ovviamente hanno scatenato il putiferio e fatto passare ore terribili alla moglie del Ninja, Claudia. Che su Instagram si è sfogata e ha fatto sapere di aver ricevuto centinaia di minacce:

Una Natale turbolento. Lo ha trascorso Radja Nainggolan , che dopo essere stato sospeso momentaneamente dall'attività agonistica per motivi disciplinari, è finito nella bufera anche per un altro motivo. Nella giornata di ieri infatti hanno iniziato a circolare sul web alcuni audio attribuiti al centrocampista dell'Inter.

La moglie del centrocampista su Instagram: "Disgustose le minacce a me e alle mie figlie". Tutto nasce dagli audio attribuiti al belga in cui dice di voler tornare a Roma.

