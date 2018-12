Allo Stadio Olimpico i giallorossi vincono 3-1 grazie alle reti di Perotti (rigore), Schick e Zaniolo. Di Babacar la rete della bandiera per i neroverdi.

26 dic 2018

Il boxing day della Serie A in scena in questa 18esima giornata di campionato propone la sfida tra Roma e Sassuolo. I giallorossi, dopo aver perso di misura con la Juventus all'Allianz Stadium, sono alla ricerca dei tre punti per non perdere troppo terreno dalla zona Champions League. I neroverdi però partono con un vantaggio di un punto in classifica e vogliono provare ad allungare il gap.

I giallorossi si impongono 3-1 grazie alle reti di Perotti (rigore), Schick e Zaniolo. Di Babacar il gol nel finale dei neroverdi, quando la partita è ormai compromessa.

Nella 19esima giornata di Serie A in programma interamente di 29 dicembre, entrambe le squadre scenderanno in campo alle 15. La squadra di De Zerbi ospiterà l'Atalanta, mentre i giallorossi andranno a fare visita al Parma. Ecco gol e highlights di Roma-Sassuolo 3-1: