Serie A, Gattuso: "Primo tempo pessimo, così in Champions non ci andiamo"

Dopo questa partita per le due squadre ci sarà l'ultimo impegno del 2018. L'Inter andrà in trasferta in casa del Bologna mentre il Napoli tornerà al San Paolo per chiudere il suo girone d'andata di Serie A ospitando il Bologna. Ecco quindi gli highlights di Inter-Napoli 1-0.

L'Inter vince 1-0 al 92' grazie alla rete del subentrante Lautaro Martinez. Il Napoli chiude in nove uomini per le espulsioni di Koulibaly e Insigne.

