Highlights Serie A, Bologna-Lazio 0-2: il video dei gol

In Emilia Romagna lo vince Simone il derby in famiglia degli Inzaghi: la squadra biancoceleste segna un gol per tempo con Luiz Felipe e Lulic.

0 condivisioni

3 ore fa

La 18esima giornata di Serie A, che segna il ritorno del turno post natalizio, si gioca tutta mercoledì 26 dicembre. Tra le partite delle 15 c'è Bologna-Lazio, con i rossoblù reduci dallo 0-0 contro il Parma e i biancocelesti dalla vittoria 3-1 contro il Cagliari.

In Emilia Romagna lo vince Simone il derby in famiglia degli Inzaghi: la squadra biancoceleste segna un gol per tempo con Luiz Felipe e Lulic, confermandosi al quarto posto in classifica.

90 Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Bologna v Lazio - Serie A 2018/2019-foto-91

Chiudi 1 di 90

Dopo questa partita per le due squadre ci sarà l'ultimo impegno del 2018. Il Bologna andrà in trasferta in casa del Napoli mentre la Lazio giocherà allo Stadio Olimpico per chiudere il suo girone d'andata di Serie A ospitando il Torino. Ecco quindi gol e highlights di Bologna-Lazio 0-2.