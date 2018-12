EA Sports rilascia la SBC per ottenere la carta Icon Prime dedicata allo storico capitano del Real Madrid: ecco quali sono i requisiti.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Altro regalo di Natale da parte di EA Sports. In questo trittico di feste, infatti, FIFA 19 si è rimpolpato di Sfide Creazioni Rosa utili ad impreziosire le squadre di tutti i videogiocatori con delle carte speciali. Terminato il periodo dei FUTMAS countdown, con diversi top player - e non - rilasciati in una versione con statistiche implementate, non resta che gettarsi sulle SBC Icon, che in questi giorni si sono arricchite di diversi esponenti di lusso come Rui Costa, Rivaldo, Roy Keane e Raul.

#FUTMas Offers for #FIFA19 from December 24

🎁 25k, 30k & 50k packs

🎁 Raúl Prime Icon

🎁 Danijel Subašić, Kevin De Bruyne & Jérôme Boateng FUTMas SBCshttps://t.co/HWsM9OqIle pic.twitter.com/Ypt9IZ9i4n — FIFA 19 FUT (@FIFAUTeam) December 25, 2018

Proprio l'ex capitano del Real Madrid rappresenta forse il prototipo dell'attaccante perfetto per FIFA 19, con un connubio di velocità, abilità di tiro e senso del gol che hanno già scatenato i sogni degli utenti. Un avvertimento, però: per completare la Sfida dedicata a El Siete dovrete necessariamente disporre di un budget vicino ai 2 milioni di crediti, o come minimo pari al milione e 800mila. Questo perché sono ben dieci le SBC contenute all'interno della Sfida Creazione Rosa Raul Icon Prime, che richiederà diversi overall parecchio alti.

Si parte con Umili Origini, che richiederà semplicemente una rosa di giocatori bronzo rari con intesa minima di 75. Si va avanti con Astro Nascente, che punterà ai medesimi requisiti ma stavolta con dei giocatori argento rari. Costi che cominciano già a salire con Campione, per cui serviranno giocatori oro - di cui 9 rari - e due membri del Team of the Week, per una intesa minima stavolta fissata a 70. Non ci dilunghiamo nell'esporvi i requisiti della Sfida Iconico, che dice tutto da sé richiedendo soltanto un giocatore in rosa. Si chiude con una cinquina di dispendiosissime SBC, che chiederanno come overall in prima istanza un 83, andando a salire fino ad 88 e con un numero di membri della Squadra della Settimana che andrà da 0 a 2 in alcune di esse.

Getty Images FIFA 19, Raul Gonzalez Blanco è il protagonista di una nuova SBC: il premio finale sarà la sua Icon Prime.

FIFA 19: i premi della SBC Icon Prime Raul

Premi ovviamente importantissimi per il completamento delle varie SBC che porteranno l'utente ad ottenere come ricompensa finale Raul Icon Prime 92 in FIFA 19. Tanti i pacchetti scambiabili molto costosi che verranno elargiti al termine delle Sfide, che aiuteranno comunque i vari videogiocatori a rientrare parzialmente - o, in casi fortunati, totalmente - della spesa sostenuta per inserire tra le proprie fila l'attaccante spagnolo. Di seguito, l'elenco completo dei rewards.