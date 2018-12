La capolista pareggia in modo rocambolesco sul campo dell'Atalanta. Non ne approfittano i partenopei, che cadono in pieno recupero contro l'Inter. Il Milan vede scappare la Lazio e viene sorpassato dalla Sampdoria.

0 condivisioni

15 minuti fa di Simone Cola

La classifica Serie A resta sostanzialmente la stessa dopo l'inedito turno di Santo Stefano, primo nella storia e 18esimo di un campionato che la Juventus sta dominando ma che registra proprio un mezzo passo falso dei bianconeri di Allegri, costretti al secondo pareggio stagionale.

A Bergamo la capolista passa subito in vantaggio grazie all'autogol di Djimsiti, subisce l'uno-due dello scatenato Duvan Zapata (8 gol nelle ultime 5 gare) resta in 10 per l'espulsione di Bentancur e poi trova il pari con il subentrato Cristiano Ronaldo, al 12esimo gol in campionato.

Del pari della capolista non approfitta il Napoli, che cade in serata sul campo dell'Inter: dopo l'espulsione di Koulibaly gli uomini di Spalletti passano in pieno recupero con un gol di Lautaro Martinez e si portano a -5 proprio dai partenopei, che chiudono in 9 uomini dopo il cartellino rosso ricevuto da Insigne in pieno recupero.

Getty Images

Classifica Serie A, la Juventus pareggia ma allunga

In zona-Champions League un Milan senza gioco né idee non va oltre lo 0-0 in casa del Frosinone e oltre a perdere terreno nei confronti della Lazio, quarta nella classifica Serie A e abile a superare agevolmente un Bologna sempre più in difficoltà, viene sorpassato anche dalla Sampdoria, vittoriosa in casa contro il Chievo grazie alle reti di Ramirez e dell'eterno Quagliarella.

Alle spalle del Milan scalpitano adesso Roma e Torino, entrambe vittoriose con 3 gol e ritrovata fiducia nei propri mezzi: i giallorossi hanno la meglio sul Sassuolo, ritrovano Perotti e trovano Schick, finalmente in gol così come il giovane Zaniolo che è sempre più una realtà della nostra Serie A.

I granata di Mazzarri continuano invece a coltivare sogni europei dopo il convincente 3-0 rifilato all'Empoli. Della sconfitta dei toscani non approfittano SPAL e Udinese, che pareggiano 0-0 una gara dove a ogni squadra servivano i tre punti ma dove invece a vincere è la paura. Vincono 1-0 il Cagliari in casa contro il Genoa, rete di Farias, e il Parma a Firenze: Inglese regala i 3 punti agli uomini di D'Aversa, che agganciano a 25 punti proprio i viola, l'Atalanta e il Sassuolo.

Le dichiarazioni di Mister Gattuso, in conferenza stampa, e di Franck Kessie a @MilanTV al termine di #FrosinoneMilan: https://t.co/sjinwivNku pic.twitter.com/t0zcae7XR8 — AC Milan (@acmilan) December 26, 2018

Risultati 18esima giornata

Frosinone-Milan 0-0

Fiorentina-Parma 0-1

Cagliari-Genoa 1-0

Bologna-Lazio 0-2

Atalanta-Juventus 2-2

Sampdoria-Chievo 2-0

Torino-Empoli 3-0

Roma-Sassuolo 3-1

SPAL-Udinese 0-0

Inter-Napoli 1-0

Serie A, classifica dopo il 18esimo turno

Juventus 50 Napoli 41 Inter 36 Lazio 31 Sampdoria 29 Milan 28 Roma 27 Torino 26 Atalanta 25 Fiorentina 25 Sassuolo 25 Parma 25 Cagliari 20 Genoa 19 SPAL 17 Empoli 16 Udinese 15 Bologna 13 Frosinone 10 Chievo 5*

*3 punti di penalizzazione